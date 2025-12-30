  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Boeing bo Izraelu za dobrih sedem milijard evrov dobavil 25 vojaških letal

    Ameriški proizvajalec je posel, vreden 8,58 milijarde dolarjev, dobil brez javnega razpisa. Letala F-15IA naj bi priskrbel do konca leta 2035.
    Izraelski lovec F-15 nad Gazo. Tista svetloba ni eksplozija, ampak aktivacija termalne protiraketne obrambe. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Izraelski lovec F-15 nad Gazo. Tista svetloba ni eksplozija, ampak aktivacija termalne protiraketne obrambe. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    S. I.
    30. 12. 2025 | 11:16
    30. 12. 2025 | 11:28
    2:10
    Pentagon je v ponedeljek ponoči sporočil, da je ameriški proizvajalec letal Boeing prejel pogodbo za izraelski program F-15 v vrednosti 8,58 milijarde dolarjev (7,29 milijarde evrov), poroča britanska tiskovna agencija Reuters. Pogodba predvideva načrtovanje, integracijo, instrumentacijo, testiranje, proizvodnjo in dobavo 25 novih letal F-15IA za izraelske zračne sile z možnostjo nakupa dodatnih 25 letal istega tipa, so sporočili po srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem na Floridi.

    Trump in Netanjahu soglašala z nujnostjo razorožitve Hamasa in grozila Iranu

    Letala bodo sestavili v Boeingovi tovarni v St. Louisu v Missouriju, končana pa naj bi bila do 31. decembra 2035. Kakor so še sporočili iz Pentagona, pogodba vključuje »prodajo tuje vojaške opreme Izraelu« in je bila dodeljena Boeingu brez izvedbe javnega razpisa, dodaja hrvaški novičarski portal Index. Izrael že ima eskadriljo 66 lovcev F-15, skupno pa izraelske zračne sile premorejo 595 najrazličnejših letal in helikopterjev.

    Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta se te dni sešla na Floridi. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Izraelski premier Benjamin Netanjahu in ameriški predsednik Donald Trump sta se te dni sešla na Floridi. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

    ZDA so že dolgo daleč največji dobavitelj orožja Izraelu, svojemu najbližjemu zavezniku na Bližnjem vzhodu. Propalestinski in protivojni protestniki v ZDA so že večkrat zahtevali konec ameriške vojaške podpore Izraelu zaradi njegovega uničujočega napada na Gazo, vendar njihovih zahtev niso uslišali ne v republikanski administraciji predsednika Donalda Trumpa ne v vladi prejšnjega demokratskega predsednika Joeja Bidna, še piše Reuters.

    Boeing je posel dobil brez javnega razpisa. Na arhivskem posnetku ameriški predsednik Donald Trump med obiskom v Boeingovi tovarni v St. Louisu marca 2018. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Boeing je posel dobil brez javnega razpisa. Na arhivskem posnetku ameriški predsednik Donald Trump med obiskom v Boeingovi tovarni v St. Louisu marca 2018. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

