Boeing bo začasno prekinil proizvodnjo letal 737 max  

Boeingi 737 max so prizemljeni zaradi nesreč v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Ameriški proizvajalec letal Boeing je napovedal, da bo januarja začasno prekinil proizvodnjo letal 737 max, ki so zaradi dveh tragičnih nesreč - v Etiopiji in Indoneziji - prizemljena že od marca. Vse kaže, da se bo prizemljitev nadaljevala tudi v letu 2020. Boeing ne namerava odpuščati delavcev, prekinitev proizvodnje pa bo prizadela oskrbovalno verigo po vsem svetu.Ameriška Zvezna uprava za zračni promet (FAA) je pretekli teden sporočila, da pred letom 2020 ne bo dovolila vrnitve letal 737 max v promet in upravni odbor Boeinga se je po dveh dnevih zasedanja v Chicagu odločil, da prekine proizvodnjo, dokler ne bo jasno kaj več.Boeingi 737 max so prizemljeni zaradi nesreč v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je umrlo 346 ljudi. Posledice so Boeing doslej stale že devet milijard dolarjev.»Zavedamo se, da mora biti postopek odobritve vrnitve 737 max v uporabo in določitve ustreznega usposabljanja izredno temeljit in trden, da bodo naši regulatorji, kupci in javnost znova pridobili zaupanje v posodobitve 737 max,« BBC povezama sporočilo Boeinga.Kljub prizemljitvi, za katero so se odločili zaradi odpravljanja tehničnih pomanjkljivosti, ki so zakrivile nesreči, pa je Boeing še naprej proizvajal letala 737 max in sicer po 42 na mesec in tudi prejemal naročila zanje.Analitik za potovalno industrijoje za BBC dejal, da bo odločitev o prekinitvi proizvodnje verjetno močno vplivala na Boeing, njegove dobavitelje in letalske družbe. »Letalske družbe, ki so vključene v ta posel, se bodo znašle v pravem kaosu, prav tako tudi šeststo podjetij, ki so del Boeingove dobavne verige.«