Boeingi 737 max ne bodo leteli še vsaj do sredine leta

Boeingov model 737 max v tovarni v Rentonu v zvezni državi Washington, kjer jih izdelujejo. FOTO: Lindsey Wasson/Reuters

Simulator letenja za boeing 737 max v podletju Icelandair v Reykjaviku. FOTO: Geirix/Reuters

V Boeingu so včeraj potrdili, da model letala 737 max, ki je po tragičnih nesrečah prizemljen že leto dni, še vsaj do srede letošnjega leta ne bo dosegel certifikacije izboljšav na sistemu nadzora letenja in s tem odobritve letov.Glede tega so že obvestili svoje dobavitelje in letalske prevoznike.Do pred kratkim so domnevali, da bi bil lahko postopek končan februarja ali marca, približno leto dni po prizemljitvi. Kot poroča Reuters, so tri ameriške letalske družbe, ki uporabljajo model 737 max – American Airlines Group, United Airlines Holdings in Southwest Airlines –, ponovne lete načrtovale že za začetek junija.A jih bodo morali ponovno preložiti. Ko bo Zvezna uprava za letalstvo ZDA odobrila ponovne lete za 737 max, bo potrebnih še okoli 30 dni ponovne priprave letal in usposabljanja pilotov.Kot je znano, v Boeingu s sedežem v Chicagu nadgrajujejo sistem nadzora letov za 737 max, o katerem domnevajo, da je zakrivil tragični nesreči v Indoneziji in Etiopiji, v katerih je bilo izgubljenih 346 življenj. Med nesrečama je minilo le pet mesecev, marca lani so model 737 max prizemljili.Zvezna uprava za letalstvo ZDA je sicer včeraj objavila, da za odobritev izboljšav pri spornem Boeingovem modelu niso postavili kakšnega časovnega okvirja. Pri analiziranju varnosti novega sistema sodelujejo tudi z zunanjimi preiskovalci.Reuters je predvčerajšnjim objavil še, da je Boeing najel najmanj deset milijard dolarjev bančnih posojil, kar je prav tako posledica obeh tragičnih nesreč. V podjetju sicer ocenjujejo, da jih je prizemljitev modela 737 max doslej stala več kot devet milijard dolarjev.