Bogate države nočejo postati bruseljski bankomat

Voditelji EU so prvi dan vrha v Bruslju razpravljali predvsem o večletnem proračunu in energetski draginji. Kompromisa o proračunu še ni na vidiku, saj se razhajanja med manj razvitimi kohezijskimi državami in bogatimi neto plačnicami nadaljujejo. Nemčija zahteva znižanje predloga proračuna, vrednega 2000 milijard evrov, za več sto milijard. »

V ospredju razprav so bile tudi visoke cene energentov. Voditelji so opozorili na njihov vpliv na gospodinjstva in gospodarstvo ter podprli kratkoročne ukrepe za blažitev posledici. Po mnenju Janeza Janše bi morali izkoristiti celoten manevrski prostor, »ki ga imamo na evropski ter nacionalni ravni, da zagotovimo vsaj relativno stabilnost cen«.