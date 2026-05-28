Bogati še bogatejši, drugi bodo morali zategniti pas

Minulo leto je bilo za najbogatejše Nemce zelo donosno. Medtem ko je gospodarstvo stagniralo, država pa je na poti zategovanja pasu, so slednji svoje skupno premoženje še povečali. Tistih, ki imajo vsaj 100 milijonod dolarjeve premoženja, je bilo lani za 1100 več in jih je zdaj že 5000. Skupaj s preostalimi multimilijonarji, ki jih je okoli 700.000, imajo v lasti več kot polovico vsega finančnega premoženja Nemcev. Na drugi strani politika in ekonomski svetovalci nappovedujejo krčenje socialne države in drugih izdatkov.