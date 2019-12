FOTO:Boginja maščevanja za Donalda Trumpa

AFP Pelosijeva med glasovanjem v predstavniškem domu o obtožnici proti predsedniku Trumpu. Foto AFP

New York – Predsednica ameriškega predstavniškega doma Nancy Pelosi je bila za Donalda Trumpa nekoč impresivna oseba, a je bil leta 2008 predsednik ZDA George W. Bush, newyorški nepremičninski magnat pa si je zaradi iraške vojne želel njegove razrešitve. Kalifornijska demokratka je »Dubya« pustila pri miru, zato pa si zdaj z vsemi silami prizadeva za Trumpov odhod iz Bele hiše.Prva ženska na vrhu predstavniškega doma v zgodovini ZDA je še vedno impresivna, saj je za predsednikom in podpredsednikom tretja najmočnejša političarka države. Za Trumpa pa je samo še »živčna« ali »nora Nancy«, potem ko je Pelosijeva po poročanju Politica pred časom izjavila, da republikanskega predsednika noče videti le izven Bele hiše, ampak v zaporu. 79-letna predstavnica San Francisca je dolgo oklevala, zdaj pa z vso svojo močjo in politično spretnostjo vodi proces predsednikove razrešitve.Republikanci ji očitajo pristransko zlorabljanje procesa, ki bi moral biti prihranjen za redke primere hudih nepravilnosti v Beli hiši, nešteti demokratski politiki in volivci pa prezirajo republikanskega predsednika in njegovo vladanje. A celo preiskava razrešitve ni prepričala nobenega republikanskega kongresnika niti Trumpovih volivcev, ki demokratom očitajo zaslišanje prič iz druge ali celo tretje roke. Pa tudi dobro plačano delovanje sina nekdanjega demokratskega podpredsednika ZDA Joeja Bidna v vodstvu dvomljivega ukrajinskega podjetja se mnogim ne zdi nedolžno.Demokrati so preiskavo in predlog razrešitve sprožili z obtožbo, da je Trump tujo državo prosil za vmešavanje v ameriške volitve. A vendar je demokratski predsedniški kandidat Biden pod predsednikom Barackom Obamo usklajeval ameriško politiko do Ukrajine ter po lastnih besedah dosegel odhod tožilca, ki je preiskoval podjetje njegovega sina, Burisma Holdings.Republikanci demokratom očitajo, da hočejo Trumpa onemogočiti že od prvega dne v Beli hiši. V resnici obtožnica proti njemu ne vsebuje več razvpitih quid pro quo, podkupovanja ali izsiljevanja, ki jih je prej omenjala Nancy Pelosi. Manj kot leto dni pred predsedniškimi volitvami bo morala prva demokratka poskrbeti, da se vse skupaj ne bo končalo s politično okrepljenim Donaldom Trumpom.Republikanci prav strahu pred tem pripisujejo njeno oklevanje, da bi obtožnico sploh predala senatu, a je to morda podcenjevanje političarke, ki javno izjavlja, da je ni nikoli strah in je redko presenečena. Pelosijeva je pred razreševanjem oklevala zaradi zavedanja o težavnosti te naloge v času solidne gospodarske rasti in podpore velikega dela Američanov predsedniku.Prva ženska voditeljica katere od ameriških strank v kongresu ter komaj druga ponovna predsednica predstavniškega doma tudi sama zagovarja zelo drugačno politiko od Trumpove. V preteklosti je nasprotovala iraški vojni in privatizaciji pokojninskega zavarovanja ter se zavzemala za zdravstveno zavarovanje za vse. Podpirala je ukrepe proti finančnim ustanovam po zadnji krizi, pravice istospolno usmerjenih, ukrepe proti podnebnim spremembam in še marsikaj.Hči župana mesta Baltimore italijanskih korenin se na tretji najvišji politični položaj v državi ni povzpela zaradi lepih oči in republikanski predsednik se ne bi smel veseliti sedanjih težav z obtožnico. Če obstaja pot za njegovo razrešitev, jo bo »impresivna Nancy« našla.