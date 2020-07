Boj med vrstnikoma

Napeto pričakovanje in tesne izide napovedujejo javnomnenjske raziskave za nedeljo, ko se bo več kot 30 milijonov poljskih volivcev še drugič in zadnjič odločalo, kdo bo prihodnjih pet let vodil njihovo državo. V prvem krogu pred dobrim tednom je glasovalo kar 64,51 odstotka vseh volilnih upravičencev, v drugi krog pa sta se prebila sedanji predsednik Andrzej Duda, ki je uradno neodvisen, a ga podpira vladajoča konservativno desničarska stranka Zakon in pravičnost (PiS), ter župan Varšave Rafał Trzaskowski, ki ga je kandidirala nekdaj vladajoča, zdaj pa opozicijska (neo)liberalno desničarska stranka Državljanska ...