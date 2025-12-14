Boj z digitalnimi mlini na veter

Na Danskem bo 31. december gotovo prelomnica. Tamkajšnja pošta PostNord bo po načrtu odmontirala zadnjega od okoli 1500 rdečih poštnih nabiralnikov in po 400 letih končala dostavo pisem. V napredni in digitalizirani državi je število pisem od leta 2000 strmoglavilo, saj se je znižalo za 90 odstotkov.

Digitalna preobrazba ne poteka brez posledic za pošte in del prebivalstva. V Bruslju že potekajo lobistične akcije in prepričevanje tukajšnjih akterjev, da v Evropski uniji vsaj na ravni državnih pošt nikakor ne bi smeli slediti zgledu Danske in se odpovedati poštnim pošiljkam.