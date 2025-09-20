Boj z mafijo in korupcijo za nevladnike vse težji

Nazadovanje demokratičnih vrednot pogosto otežuje delo tudi nevladnim organizacijam, zlasti ko te delujejo na presečišču boja proti organiziranemu kriminalu­ in korupciji. Nazoren primer je združenje Libera, eden od part­nerjev medijske hiše Delo v projektu Družbene vede za demokracijo oziroma SOS4Democracy, ki si že tri desetletja prizadeva za izgradnjo družbene pravičnosti v okoljih, v katerih je nekoč vladala mafija.

»Libera je nastala leta 1995, v zelo posebnem obdobju italijanske zgodovine,« je začetke nevladne organizacije s sedežem v Rimu strnila protikorupcijska aktivistka Elisa Orlando. Italijo sta ravno pretresala korupcijski škandal in z njim povezano sojenje v zadevi »čiste roke« (mani pulite), ki sta po besedah sogovornice razgradila politični sistem in delno tudi gospodarski, po drugi strani pa je državo napadala mafija, ki je ubijala sodnike, policiste, politike in tudi civiliste. »To je bil trenutek, ko je civilna družba resnično začutila potrebo po združevanju in s tem ponovno poskušala vzpostavili zaupanje in socialne vezi, ki so jih ti dogodki načeli,« je pojasnila Elisa Orlando.

Od takrat pri Liberi poskušajo doseči spremembe z zagovorništvom, pozivanjem institucij k prevzemanju odgovornosti, pa tudi s spodbujanjem ponovne uporabe zaseženega premoženja v družbene namene ter mobilizacijo na lokalni ravni. S tem hočejo pokazati, da je civilna družba glavni partner v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. V zadnjih letih so vse bolj aktivni na mednarodni ravni, svoj fokus pa usmerjajo tudi na velikopotezne projekte, kot so prihajajoče zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini.

»Civilna družba ni bila vključena v odločitev o gostovanju iger, vendar smo hoteli imeti vlogo pri njihovi izvedbi,« je dejala sogovornica, rekoč, da vsi tovrstni megadogodki prinašajo s seboj znatna korupcijska tveganja, ker vključujejo ogromne vsote denarja, zapletena javna naročila, poleg tega obstaja neizpodbiten rok, do katerega morajo biti projekti zaključeni. »Seveda obstaja tudi tveganje vpletenosti mafije pri sklepanju pogodb s podizvajalci oziroma v dobavni verigi. To so pokazali drugi dogodki v preteklosti, na primer svetovna razstava v Milanu leta 2015.«

Poskušajo jih diskreditirati

Libera pri delu velikokrat naleti na ovire, vse bolj tudi na sovraštvo, ki ga do njenih dejavnosti in javno izraženih stališč kažejo predstavniki institucij. »To se kaže v poskusih diskreditacije, pa tudi v obliki prikritih groženj s pravnimi posledicami,« je pojasnila Elisa Orlando. Ti izzivi so po njenem odsev širših težav, s katerimi se pod iliberalno vladavino Giorgie Meloni spoprijema italijanska civilna družba.

Jure Kosec in Elisa Orlando. FOTO: Luka Maček

Najbolj skrajni primeri vključujejo tajni nadzor novinarjev in aktivistov, sprejemanje zakonodaje proti nevladnim organizacijam, ki izvajajo reševalne operacije v Sredozemskem morju, sodne postopke proti neodvisnim medijem, manjšanje nekaterih sredstev za civilno družbo, rušenje protikorupcijske zakonodaje, slabitev sodstva in institucionalnega nadzora ter kriminalizacijo protestov. »Kombinacija vseh teh dejavnikov v Italiji resnično vzbuja skrb in ustvarja pritisk na organizirano civilno družbo,« je poudarila sogovornica.

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.