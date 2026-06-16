Boj za bruseljske milijarde se zaostruje

Vrh EU, ki bo jutri in v petek v Bruslju, bo prva ura resnice za odločanje o večletnem finančnem okviru, ki bi bil po predlogu evropske komisije skoraj 2000 milijard evrov. Voditelji, med njimi tudi premier Janez Janša, bodo imeli na mizi nove številke za delitev sredstev v obdobju 2028–2034.

V predlogu evropske komisije je za Slovenijo za kmetijstvo in kohezijo, predvidenih 4,8 milijarde evrov. Po neuradnih izračunih bi Slovenija po novem, ciprskem predlogu, ki predvideva skupno zvišanje zneska za manj razvite regije (kohezijo) za skoraj šest milijard evrov, dobila zajetna dodatna sredstva. A sredstev bi kljub temu bilo manj kot doslej.