Boj za dušo finančne prestolnice sveta

Newyorški Centralni park je minuli konec tedna vrvel v pozni pomladi. Na krožišču Columbus Circle so kočijaži vabili turiste, poulični prodajalci so ponujali vroče hrenovke in halal piščance na rižu. Na številki 220 ulice Central Park South, ki vodi do Pete avenije, pa je župan Zohran Mamdani sredi aprila pred kamerami obsodil 238 milijonov dolarjev vredno stanovanje investitorja Kennetha Griffina. Največje ameriško velemesto, še vedno sedež svetovnega kapitala, je vse bolj tudi arena ameriške levičarske revolucije.

Štiriintridesetletni sin ugandskega profesorja antikolonializma na Univerzi Columbia in matere režiserke, ki je lani s tesno večino zmagal v boju za newyorško župansko palačo Gracie Mansion, se zdaj predstavlja predvsem kot nasprotnik reaganizma. Legenda ameriške desnice Ronald Reagan je za devet najbolj strah vzbujajočih besed v angleščini označil: »Sem iz vlade in tu sem, da vam pomagam.« Mamdanijeva predstava družbene groze je povsem drugačna: »Delal sem ves dan in ne morem nahraniti družine.« Teksas pa se že lahko pohvali z večjim številom finančnikov od Wall Streeta, Griffinova domovina Florida ima več prebivalstva od države New York in polovico manjši proračun brez dohodnine. Mnogi volijo z nogami.