Boj za gospodarsko prevlado v 21. stoletju

Azijska država je po hitri industrializaciji in dolgoletni agresivni izvozni usmeritvi padla v izgubljeno desetletje stagflacije, so se vrstili časopisni naslovi o Japonski devetdesetih let minulega stoletja. V Washingtonu se sprašujejo, ali je zdaj za še eno ugašanje azijske gospodarske zvezde na vrsti Kitajska, ki ne more več krojiti globalizacije po svojih potrebah.