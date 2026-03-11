Hormuška ožina: petina svetovne nafte talec spopada ZDA in Irana

Zvezni preiskovalni urad FBI Kalifornijo opozarja pred iranskimi napadi s pomorskimi minami in brezpilotnimi letali v maščevanje za ameriški napad. Natančnejših informacij niso sporočili.

Vojna za Iran se odloča tudi na borzah, na katerih se je cena nafte po torkovem padcu včeraj spet dvignila. Glavna fronta spopada z Iranom je najpomembnejša plovna pot za črno zlato Hormuška ožina. Ameriška vojska potaplja iranske ladje za polaganje min, Iran odgovarja z napadi na ladje v bližini. Ameriški predsednik Donald Trump govori o vojaških uspehih.