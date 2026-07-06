Boj za osvojitev duše in srca ameriškega voditelja

Gost vrhunskega srečanja severnoatlantskega zavezništva, ki se jutri začenja v Ankari, bo tudi ukrajinski voditelj Volodimir Zelenski, ki veliko pričakuje od druženja z zahodnimi voditelji. Ukrajina nujno potrebuje tako dodatno finančno pomoč kot zračno obrambo proti čedalje bolj uničujočim ruskim raketnim napadom. Glavna naloga Zelenskega bo, da si zagotovi podporo ameriškega kolega Donalda Trumpa, ki tudi po prepričanju zahodnih voditeljev spreminja stališča in čedalje bolj podpira evropski pristop k vojni na vzhodu Evrope.