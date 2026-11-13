Boj za prihodnost republikancev se je začel

Ko so 3. novembra začeli prihajati porazni rezultati, so mladi republikanci v lokalu Butterworth's, priljubljenem zbirališču privržencev gibanja Maga le streljaj od Kapitola v Washingtonu, čemerno srkali koktajle z imeni, kot sta Senate Majority Martini (martini Senatna večina) in The Red Wave (Rdeči val). Skozi faze žalovanja so šli kar hitro: od zanikanja prek jeze do sprejemanja. »To bo šlo v zgodovino,« je pripomnil eden od njih, »tako kot nesreča cepelina Hindenburg.« V stranki pa se je že začelo ostro obračunavanje po volilnem porazu. Večina priznava, da je vojna z Iranom povzročila hudo škodo na volitvah, glasna frakcija pa za poraz krivi tudi Izrael. Prevladuje tudi splošno prepričanje, da so bili volivci jezni zaradi korupcije, vendar se mnogi obotavljajo s prstom pokazati na ...