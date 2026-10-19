Boj za Trumpovo nasledstvo se že začenja

»Kje je Melania?« je poleti zanimalo predsedniku nenaklonjene medije, ki so iskali škandal. Morda je prva Slovenka v Beli hiši zadnje čase bolj v ozadju zaradi groženj prvi družini s tožbami in smrtjo?

Demokrati so ob morebitni prevladi v kongresu na novembrskih volitvah napovedali pravne obračune z ljudmi iz kroga njim osovraženega predsednika, ki je za las ušel več poskusom atentata. Uboj vplivnega konservativnega aktivista Charlieja Kirka pred letom dni je še posebej pretresel podpredsednika Vancea. Ta je večkrat poudaril, da brez Kirka ne bi vstopil v politiko. Kirk, ki je zagovarjal tradicionalno družino ter krščanske in judovske vrednote, je umrl pri 31 letih, za njim sta ostala majhna otroka.