Boj za veliki trg duš

Le dan pred tem, ko je ameriški državni sekretar Mike Pompeo pripotoval v Rim na konferenco o verskih svobodah, so vatikanski mediji objavili, da je Sveti sedež vodstvu v Pekingu predlagal podaljšanje sporazuma o kompromisnem imenovanju škofov, ki so ga sklenili leta 2018. To je bil neposredni odgovor na zahtevo Pompea, ki jo je ta prav tako prek medijev naslovil na Vatikan: da je treba k sodelovanju s Kitajsko pristopiti izredno previdno in z veliko spoštovanja do kitajskih vernikov. »Če bo sporazum obnovljen,« je tvitnil ameriški zunanji minister, »bo Vatikan ogrozil svojo moralno avtoriteto.«Papež Frančišek očitno ni hotel ...