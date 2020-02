Boj za vodenje CDU bo oster

Dva kandidata, dve smeri

Jens Spahn in Armin Laschet na tiskovni konferenci. Foto: Odd Andersen/Afp

Kako pomiriti strahove

Frankfurt – Boj za vodenje nemških krščanskih demokratov (CDU) bo oster . Še preden jeuspelo na novinarski konferenci pojasniti javnosti svojo odločitev za kandidaturo, sta ga z nenadnim sklicem novinarske konference poldrugo uro prej prehitela, ki je prav tako napovedal kandidaturo, in, ki se je odpovedal svoji v zameno za podporo Laschetu.Današnji novinarski konferenci glavnih kandidatov za položaj predsednika CDU napovedujeta oster boj v iskanju odgovora na vprašanje, kam naj se po novem usmeri nemška krščanska demokracija. Merz in Laschet sta s tem tako rekoč v celoti zasenčila napoved tretje kandidature, poslanca CDU. »CDU se sooča z največjo krizo zaupanja v zgodovini. Nočem, da bi bilazadnja kanclerka CDU v naši zgodovini,« je svoj nastop pred novinarji začel zdravstveni minister Spahn, ki bi ob izvolitvi Lascheta postal podpredsednik stranke.Pojasnila sta, da je čas za to, da v CDU združijo sile, poiščejo skupne točke in postavijo razlike na stran. Iz nastopa je bilo razbrati, da so v ozadju potekali intenzivni pogovori med vsemi kandidati. Laschet je med drugim dejal, da so se v dobro stranke nadejali enega skupnega kandidata. A razlike med Laschetom in Merzem so zelo velike. Medtem ko Laschet nasprotuje popolni spremembi politične smeri CDU, Merz ponuja volivcem prav to. Presekal bi vezi z Angelo Merkel ter tematsko in organizacijsko prevetril stranko. Njegov načrt je pritegniti v CDU sedanje volivce skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD). Laschet mu je odgovoril, da so na zahodu svojo nalogo že opravili. AfD v njegovi deželi nima velike podpore in njihov cilj je to podporo zmanjšati pod 5 odstotkov, ki vodijo v parlament.Ključno vprašanje, ki si ga morajo zastaviti v CDU, je, ali lahko s pomikom na desno pridobijo več volivcev, kot bi jih s tem premikom lahko izgubili na račun zelenih in socialnih demokratov (SPD). Na zadnjih volitvah v Hamburgu se je pokazalo, da CDU krvavi prav na tem področju. Lahko Merz več ponudi volivcem AfD v vzhodnonemških deželah, kjer ima ta stranka že več kot 25-odstotno podporo? Merz je prepričan o tem, Laschetovi podporniki pa ne. A zadnje ankete so pokazale, da Nemci vidijo največ upanja za CDU z Merzem na čelu.Tako Merz kot Laschet kot enega od večjih problemov države trenutno vidita naraščanje sovraštva, strahu in rasistično motiviranih morilskih napadov. A medtem ko Merz vidi rešitve v ostrejšem nadzoru na mejah, večji podpori begunskim taboriščem v tujini, Laschet poudarja odpravljanje strahov v družbi. »Ljudje se bojijo migracij, digitalizacije, višanja najemnin, izključevanja, podnebnih sprememb. Znova razpravljamo o temeljnih vrednotah, svobodi tiska, neodvisnem sodstvu ... Ljudje se bojijo gibati na določenih lokacijah v državi. Tega ne smemo dopustiti. Naša ključna naloga je odpraviti te strahove,« je dejal.»Trenutne razmere so takšne, da je bolj kot osebne ambicije pomembna celotna stranka,« je svojo odločitev o podpori Laschetu argumentiral Spahn. Ali je s tem meril tudi na Merza, s katerim se v zakulisju očitno niso mogli uskladiti o enem kandidatu, ni jasno. Vprašanje je tudi, kako bo Merz ob izvolitvi sodeloval s kanclerko, do katere ne kaže velikih simpatij. Poudarila je sicer, da je izvoljena za celoten mandat, a z napovedjo celovitega preloma s kanclerkino politiko se obeta nelagodno sobivanje. O tem, kdo bo vodil CDU, bo stranka odločala 25. aprila. O kanclerskem kandidatu naj bi odločali konec leta s sestrsko CSU iz Bavarske.