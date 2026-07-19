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    Bolezen, ki je skoraj izginila, pustoši po jadranski obali

    Iz splitskih pediatričnih ambulant prihajajo poročila o otrocih z neprijetnimi simptomi impetiga. Hrvaški mediji opozarjajo na fekalna onesnaženja na plažah.
    Čeprav se impetigo prenaša z neposrednim stikom kože na kožo ali prek kontaminiranih predmetov, hrvaške institucije javnega zdravja in epidemiologi vse bolj opozarjajo na še en kritičen vir okužbe: onesnaženo morje. Fotografija je simbolična. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    Galerija
    Čeprav se impetigo prenaša z neposrednim stikom kože na kožo ali prek kontaminiranih predmetov, hrvaške institucije javnega zdravja in epidemiologi vse bolj opozarjajo na še en kritičen vir okužbe: onesnaženo morje. Fotografija je simbolična. FOTO: Antonio Bronic/Reuters
    R. I.
    19. 7. 2026 | 10:11
    5:56
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    Poletje na Jadranu za večino družin pomeni sonce, morje in počitnice, a v zadnjih letih, na vrhuncu turistične sezone, so lokalne klinike redno polne otrok z neprijetnimi simptomi. Najnovejša opozorila prihajajo iz splitskih pediatričnih ambulant, poroča hrvaški portal morski.hr.

    Gre za impetigo, bolezen, za katero je marsikdo mislil, da je stvar preteklosti in ki je bila zaradi boljše splošne higiene med prebivalstvom že zdavnaj izkoreninjena. A resnica je nekoliko drugačna. Ni izginila, ampak poleti najde idealno gojišče za širjenje, znanstveni in javnozdravstveni podatki pa jasno kažejo na povezavo med preobremenjenim obalnim sistemom, nezakonito gradnjo, izpusti odpadnih voda in skokovitim porastom števila bolnikov.

    Kaj je impetigo in kaj ga povzroča?

    Impetigo je zelo nalezljiva površinska bakterijska okužba kože. Njena glavna vzroka nista nikakršna »nova« organizma, temveč dve zelo pogosti bakteriji: Staphylococcus aureus in Streptococcus pyogenes.

    Bolezen najpogosteje prizadene otroke med drugim in desetim letom starosti, čeprav se lahko pojavi tudi pri odraslih. Kaže se v obliki majhnih mehurjev, napolnjenih z rumenkasto tekočino, ki hitro počijo in pustijo specifične, lepljive kraste barve medu.

    Impetigo prepoznamo po pojavu mehurčkov in krast medene barve na koži. FOTO: James Heilman, MD/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
    Impetigo prepoznamo po pojavu mehurčkov in krast medene barve na koži. FOTO: James Heilman, MD/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

    Bakterije najpogosteje vstopijo v telo skozi mikroskopske poškodbe kože, praske in pike komarjev ali skozi kožo, razdraženo od sonca in soli. Ker so rane zelo srbeče, se otroci praskajo in nevede prenašajo okužbo na druge dele telesa ali na svoje vrstnike v plitvini in na plaži.

    Zmotno prepričanje, da je impetigo bolezen preteklosti, izhaja iz dejstva, da so dramatičen dvig splošnih higienskih standardov sredi 20. stoletja, uvedba tekoče vode v gospodinjstvih in redno umivanje z milom drastično zmanjšali njegovo prisotnost v vsakdanjem življenju.

    Vendar impetigo ni nikoli povsem izginil. Uspeva tam, kjer se združijo trije ključni dejavniki: visoka temperatura, vlažnost in povečana koncentracija ljudi na majhnem območju ob sprostitvi higienskih ovir (kot je dolgotrajna izpostavljenost mokrim kopalkam in deljenje brisač na plažah).

    Ključ do okužbe je umazano morje

    Čeprav se bolezen prenaša z neposrednim stikom kože na kožo ali prek kontaminiranih predmetov, institucije javnega zdravja in epidemiologi vse bolj opozarjajo na še en kritičen vir okužbe: onesnaženo morje. V vrhuncu sezone smo priča lokalnemu fekalnemu onesnaženju na plažah ob obali, piše morski.hr. Povezava z infrastrukturo je tukaj neposredna in matematično dokazljiva.

    Pritisk stanovanj in vikendaških objektov: število stanovanjskih enot in turističnih postelj v nekaterih obalnih mestih je večkrat preseglo zmogljivost lokalne infrastrukture. Številni objekti, ki se uporabljajo izključno poleti, niso priključeni na javno kanalizacijo s čistilniki, temveč se zanašajo na greznice ali t. i. črne jame. Zaradi nenadnega pritoka tisočev turistov v juliju in avgustu se te jame prehitro napolnijo. Pogosto se prelivajo, pronicajo skozi porozno kraško skalo neposredno v morje ali pa se celo namerno praznijo pod okriljem noči.

    Zaradi nenadnega pritoka tisočev turistov v juliju in avgustu se greznice prehitro napolnijo. Pogosto se prelivajo, pronicajo skozi porozno kraško skalo neposredno v morje ali pa se celo namerno praznijo pod okriljem noči, opozarja morski.hr. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock
    Zaradi nenadnega pritoka tisočev turistov v juliju in avgustu se greznice prehitro napolnijo. Pogosto se prelivajo, pronicajo skozi porozno kraško skalo neposredno v morje ali pa se celo namerno praznijo pod okriljem noči, opozarja morski.hr. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

    Navtični turizem in izpust odpadnih voda: hrvaški Jadran je ena najbolj priljubljenih navtičnih destinacij na svetu. Na tisoče ladij, jaht in jadrnic vsak dan pluje po otokih. Čeprav zakoni strogo prepovedujejo izpust črne (fekalne) in sive (kuhinjske, tuš) vode v bližini obale in v zaprtih zalivih, se to pravilo v praksi pogosto krši zaradi pomanjkanja nadzora in infrastrukture za praznjenje rezervoarjev v marinah, opozarja portal morski.hr.

    Čeprav zakoni strogo prepovedujejo izpust črne (fekalne) in sive (kuhinjske, tuš) vode v bližini obale in v zaprtih zalivih, se to pravilo v praksi pogosto krši zaradi pomanjkanja nadzora in infrastrukture za praznjenje rezervoarjev v marinah, opozarja portal morski.hr. Fotografija je simbolična. FOTO: Tina Horvat
    Čeprav zakoni strogo prepovedujejo izpust črne (fekalne) in sive (kuhinjske, tuš) vode v bližini obale in v zaprtih zalivih, se to pravilo v praksi pogosto krši zaradi pomanjkanja nadzora in infrastrukture za praznjenje rezervoarjev v marinah, opozarja portal morski.hr. Fotografija je simbolična. FOTO: Tina Horvat

    Kako fekalno onesnaženje sproži impetigo?

    Človeške fekalne odpadne vode so polne bakterij. Ko se takšna voda izpusti v topla, plitva morja v zalivih, kjer se kopa večina otrok, nastane nevarna sinergija.

    Čeprav sta povzročitelja impetiga (stafilokok in streptokok) sama po sebi primarno povezana z ljudmi, fekalno onesnaženje drastično moti mikrobiološko sliko morja in vanj vnaša tudi bakterijo Escherichia coli in črevesne enterokoke, ki služijo kot indikatorji onesnaženja. V takšnem okolju, pod vplivom vročine in zmanjšane cirkulacije morja, patogeni organizmi lažje preživijo in ostanejo na koži plavalcev. Ko otrok plava v morju, ki je prejelo organsko onesnaženje iz greznice ali z ladje, se tveganje, da bodo patogene bakterije kolonizirale majhno prasko in povzročile rast krast, nekajkrat poveča.

    Značilne kraste, ki nastanejo, ko mehurčki počijo. FOTO: Evanherk/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
    Značilne kraste, ki nastanejo, ko mehurčki počijo. FOTO: Evanherk/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

    Če se mehurji in kraste pojavijo, je pomembno, da takoj obiščete zdravnika, saj se bolezen uspešno in hitro zdravi z lokalnimi antibiotičnimi mazili, kar preprečuje nadaljnje širjenje v družini in na plaži. Vendar dolgoročna rešitev te težave ni v tubah antibiotikov, temveč v nujnem popravilu in širitvi kanalizacijskih omrežij ter strožjem nadzoru nad navtiki na Jadranu, poudarja morski.hr.

    Ključni preventivni ukrepi na plaži

    Izogibajte se prenatrpanim zalivom in plažam, v bližini katerih opazite intenziven pomorski promet ali sumljive izpuste.

    Po odhodu iz morja je obvezno tuširanje s čisto, svežo vodo.

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