Bolgarija izbira predsednika: tesen dvoboj med Jotovo in Gjurovom

V Bolgariji se je danes začel drugi krog predsedniških volitev, na katerih 6,6 milijona volilnih upravičencev izbira med začasno predsednico Ilijano Jotovo in nekdanjim začasnim premierjem Andrejem Gjurovom. Po prvem krogu zmagovalca ni mogoče z gotovostjo napovedati, saj je 62-letna Jotova pred 50-letnim Gjurovom zmagala z majhno prednostjo.

Volišča so se v državi odprla ob 6. uri, zaprla pa se bodo ob 19. uri po srednjeevropskem času. Volivci, ki bodo ob zaprtju volišč še vedno čakali v vrsti, bodo svoj glas lahko oddali do 20. ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V prvem krogu 25. oktobra, ki ga je zaznamovala rekordno nizka 23-odstotna volilna udeležba, je Jotova dobila 34,7 odstotka, Gjurov pa 31,9 odstotka glasov.

FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Oba sta se na volitve podala kot neodvisna kandidata, vendar Jotovo podpirajo proruski socialisti in levosredinska vladna koalicija Progresivna Bolgarija (PB) premierja Rumena Radeva. Ekonomista in nekdanjega viceguvernerja centralne banke Gjurova medtem podpira proevopska reformna koalicija Nadaljujemo spremembe - Demokratična Bolgarija (PP-DB), katere član je bil.

Za razliko od tekmice, ki se zavzema za konec vojne v Ukrajini s pogajanji Moskve in Kijeva, Gjurov meni, da je Rusija tista, ki bi jo morala končati. Zavzema se tudi za več sodelovanja Sofije pri odločitvah v EU. Po vrsti napadov z droni na trgovske ladje v Črnem morju sta bila v središču volilne kampanje vojna v Ukrajini in položaj Bolgarije v vse bolj nevarnem regionalnem okolju.