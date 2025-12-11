V Bolgariji pod pritiskom protestnikov odstopil predsednik vlade (VIDEO)

Vlada bolgarskega predsednika vlade Rosena Željazkova je v sredo zvečer po protestih v številnih mestih po državi odstopila. Na ulicah se je zbralo več tisoč prebivalcev, ki so s protikorupcijskimi protesti zahtevali odstop vlade. Tej naj bi po njihovem mnenju spodletelo pri premagovanju korupcije, poroča BBC.

Željazkova poteza se je zgodila pred glasovanjem o nezaupnici v parlamentu in le 20 dni pred vstopom Bolgarije v evroobmočje.

»Ljudje so se izrekli. In ta energija mora biti podprta in spodbujena.«, je povedal predsednik vlade po svojem odstopu.

V prestolnici so se protesta udeležili tudi študentje z različnih univerz v Sofiji. V državi s približno sedmimi milijoni prebivalcev naj bi se protesta v mestu udeležilo več kot 100.000 ljudi.

Rosen Željazkov je odstopil. FOTO: Stoyan Nenov/Reuters

Naj vlada odstopi, pa je pozival tudi predsednik države Rumen Radev, ki bo sedaj pozval parlamentarne stranke, naj poskušajo oblikovati novo vlado. Če jim to ne bo uspelo, bo oblikovana začasna vlada, ki pa bo posledica že osmih volitev v štirih letih, je poročal Guardian.

Evropska komisija je večkrat opozorila na pomanjkljivosti na področju pravne države v Bolgariji in v julijskem poročilu zapisala, da je raven zaznane neodvisnosti sodstva v državi zelo nizka ter da je strategija države za boj proti korupciji omejena.