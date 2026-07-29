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    Svet

    Z ladje, ki je nasedla na prenizki Donavi, evakuirali 200 potnikov

    Na Donavi, ki je druga najdaljša reka v Evropi, so letos poleti zaradi visokih temperatur in skromnih padavin večkrat doživeli nizke vodostaje.
    Med drugim so v Budimpešti ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP
    Galerija
    Med drugim so v Budimpešti ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP
    29. 7. 2026 | 11:50
    29. 7. 2026 | 11:56
    2:09
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    Evropa je že zabredla v nov vročinski val, ki s seboj prinaša številne negativne vplive na naravo. Ti se v Franciji in Španiji kažejo predvsem z neukrotljivimi požari, v Bolgariji pa so morale oblasti začeti evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v ponedeljek nasedla okoli 25 kilometrov stran od mesta Vidim na severu države, je sporočilo bolgarsko notranje ministrstvo.

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    Brez zmanjšanja emisij bodo letošnja peklenska poletja za Evropo nova normalnost

    Potniška ladja Viking Ullur, ki pod švicarsko zastavo sicer redno pluje med Madžarsko in Romunijo, je zaradi nizkega vodostaja v ponedeljek ponoči nasedla na Donavi. Bolgarski mejni stražarji so nato v torek začeli evakuacijo 186 potnikov in 52 članov posadke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Bolgarski mejni stražarji so v torek začeli evakuacijo 186 potnikov in 52 članov posadke. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP
    Bolgarski mejni stražarji so v torek začeli evakuacijo 186 potnikov in 52 članov posadke. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

    Ker se je incidenta zgodil ponoči, je bila vidljivost okrnjena. V reševalni akciji je sodeloval hitri čoln bolgarske mejne straže, so v sporočilu zapisali na bolgarskem notranjem ministrstvu.

    Na Donavi, ki je druga najdaljša reka v Evropi, so letos poleti zaradi visokih temperatur in skromnih padavin večkrat doživeli nizke vodostaje. Med drugim so v Budimpešti ustavili večino rečnih povezav po Donavi s sosednjimi mesti, poroča portal Euroactiv.

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    V Španiji gašenje otežuje vročinski val, Sánchez: Naslednjih 12 ur bo ključnih

    Zaradi suše so sicer na Madžarskem za tri četrtine države danes razglasili izredno stanje, je na družbenem omrežju facebook sporočil madžarski okoljski minister Laszlo Gajdos. Po njegovih navedbah je indeks suše v 66 od 84 okrožjih za oskrbo z vodo presegel mejne vrednosti.

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