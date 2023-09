Bolgarijo in Turčijo prizadele smrtonosne poplave

O smrtonosnih poplavah po močnem dežju danes poročajo iz Bolgarije in Turčije. Ob med dopustniki priljubljeni južni obali Črnega morja v Bolgariji sta umrla najmanj dva človeka, več sto turistov so evakuirali. V zahodni turški provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo pa sta umrli dve osebi, še štiri pogrešajo, so sporočile oblasti.

Po poročanju turške tiskovne agencije Anadolu so poplave med neurjem z močnim dežjem s seboj odnašale bungalove iz počitniškega naselja. Poplavilo je ulice in hiše.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljnja neurja na zahodu in jugozahodu Turčije ter opozarjajo na nove poplave, udare strel in močan veter, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Avto med naplavinami na glavni cesti skozi vas Slatina v notranjosti Bolgarije pred letom. FOTO: Nikolay Doychinov /AFP

Ob med dopustniki priljubljeni južni črnomorski obali v Bolgariji sta prav tako umrla najmanj dva človeka, več pa jih pogrešajo, potem ko je močno deževje povzročilo poplave. Več sto turistov so evakuirali v višje ležeče kraje.

Zaradi neprestanega močnega dežja in neviht, ki trajajo od poznega ponedeljka, so se reke razlile, poškodovale mostove in onemogočile dostop do celotne regije južno od obalnega mesta Burgas, ki leži na jugovzhodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarski premier Nikolaj Denko je novinarjem v mestu Carevo, kjer so zaradi poplav razglasili izredne razmere, povedal, da je umrlo več ljudi, med njimi moški in ženska, še nekaj pa jih pogrešajo. V mestu je poplavilo številne ulice in pritličja, kot tudi v mestu Ahtopol. Na televizijskih posnetkih je videti delno potopljene avtomobile in poškodovane ceste.

Več krajev južno od Burgasa je ostalo brez elektrike, medtem ko službe za izredne razmere skušajo priti do poškodovane električne napeljave.

Natanko pred letom dni so tudi Turčijo prizadele hude poplave. FOTO: Yasin Akgul/AFP

Oblasti so Bolgare pozvale, naj v omenjena priljubljena črnomorska letovišča v sredo ob državnem prazniku ne odhajajo.

Poplave so bile na črnomorski obali nekoč izredno redke, zaradi podnebnih sprememb in nezadostne obnove infrastrukture pa so vse pogostejše, še navaja AFP.

Ta teden so poplave zahtevale več življenj tudi v Španiji in Grčiji.