Von der Leynova v Bolgariji dvakrat tarča napadov

Med nedeljskim obiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen so vodjo proruske nacionalističnega stranke Obnova Kostadina Kostadinova posneli, kako je blokiral vhod avtomobila v tovarno orožja v Sopotu.

Kot navaja Euronews, je Obnova poskušala Von der Leynovi preprečiti vstop v tovarno orožja, pri čemer so napadli vozilo, o katerem so prisotni menili, da ga uporablja predsednica. Vodja stranke, ki je sicer že pred tem pozival k izstopu Bolgarije iz zveze Nato, je skupaj z drugo nacionalistično stranko Velichie organiziral proteste v tovarni Vazov Machine Engineering Plants v Sopotu, nasprotoval evropski poti Bolgarije in zahteval zaščito nacionalne suverenosti.

Kostadinova so tako posneli, kako blokira črno vozilo in trdi, da ga je bolgarska policija – ki je poskušala demonstrantom preprečiti, da bi vozilo ustavili – »hotela povoziti«.

V videu, ki ga je delil na družbenih omrežjih, so demonstranti z bolgarskimi in ruskimi zastavami obkrožali vozilo, ki se je nato premaknilo naprej. Demonstranti so obkrožili črno vozilo, ga udarjali z zastavami in pri tem vzklikali »nacisti«. Ni jasno, ali je bila Ursula von der Leyen v vozilu. Kostadinov je kasneje trdil, da je predsednica v tovarno prispela s helikopterjem.

Kljub protestom je von der Leynova nadaljevala obisk največjega bolgarskega državnega vojaškega podjetja skupaj s premierom Rosenom Zhelyazkovom in vodjo stranke GERB, Boykom Borissovom.

Pri tem je pohvalila projekte, ki bodo prinesli do tisoč novih delovnih mest v regijo Sopota, in poudarila pomembnost povečanja proizvodnje streliva, navaja Euronews. Prav tako je izpostavila načrte za gradnjo tovarne za smodnik ter širitev proizvodnje topniških granat v skladu s standardi Nata ter predlagala možnost dodatnega financiranja EU SAFE za pospešitev razvoja obrambne industrije v Bolgariji.

Pomen krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti

Von der Leynova je znova poudarila pomembnost krepitve evropskih obrambnih zmogljivosti po ruski invaziji na Ukrajino. Kostadinov in njegovi podporniki so jo kritizirali in jo označili za simbol propadanja evropske civilizacije ter obtoževali bolgarske politične voditelje, da so njeni »služabniki«.

Stranka Obnova, kot še navaja Euronews, redno organizira proteste proti EU in zahteva izstop Bolgarije iz bloka. Obisk predsednice pa potrjuje podporo EU obrambnim projektom v državah članicah, kljub odporu nacionalističnih skupin in protestom.

Motnje GPS signala

Letalo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen je prav tako med obiskom Bolgarije naletelo na domnevno rusko motnjo signala GPS, zaradi česar je pilot moral pristati z uporabo analognih, torej papirnatih zemljevidov, poroča Financial Times. To je danes v Bruslju potrdila tiskovna predstavnica Evropske komisije. Dodala je, da za incidentom domnevno stoji Rusija. Na novinarski konferenci je povedala še, da je letalo varno pristalo v Bolgariji. Dodala je, da je komisija od bolgarskih oblasti prejela informacije, da gre domnevno za motnjo s strani Rusije.

Incident se je zgodil med poletom v Plovdiv, kjer je predsednica komisije obiskala tovarno streliva in se srečala s premierom Zhelyazkovom.

Motnje GPS, ki so jih prej uporabljali predvsem vojaški in obveščevalni organi, so se v zadnjih letih vse pogosteje pojavile v vzhodnoevropskih državah in Baltskem morju, kar povzroča tveganje za civilni promet. Von der Leynova je kljub incidentom sklenila obisk in poudarila, da je Rusija pod vodstvom predsednika Putina nepopustljiva grožnja, ki jo je mogoče omejiti le z močnimi odvračilnimi ukrepi. Po obisku je predsednica, kot navaja Financial Times, odletela iz Plovdiva z istim letalom brez težav.

Bolgarska obrambna industrija je sicer ena najpomembnejših evropskih dobaviteljic vojaške opreme za Ukrajino, sprva za staro sovjetsko orožje v prvih mesecih vojne, zdaj pa tudi za topništvo in druge proizvode iz velike obrambne industrije države.