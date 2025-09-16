Bolj gluha ušesa za Draghijevo diagnozo Evrope

V nadaljevanju preberite:

Natanko leto dni po objavi odmevnega poročila o prihodnosti evropske konkurenčnosti nekdanji predsednik ECB in italijanski premier Mario Draghi ni skrival pesimizma. »Naš model rasti je zabredel, ranljivosti se kopičijo in ni jasne poti do financiranja naložb, ki jih potrebujemo,« je dejal na bruseljski konferenci, ki je bila posvečena njegovi analizi in priporočilom.

Pozdravil je odločitev predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen, da postavi konkurenčnost v središče petletnega programa. »Evropski državljani in podjetja cenijo diagnozo, jasne prednostne naloge in akcijske načrte. Izražajo tudi vse večje frustracije. Razočarani so nad tem, kako počasi se EU premika,« je dejal.