Bolj kot resnica je pomembno, kaj ZDA mislijo, da je res

Hitenje ameriške administracije, da bi čim prej dosegla kakršenkoli že rezultat mirovnih pogajanj z Rusijo, Ukrajincev ne navdušuje. Zavedajo se, da je vse, kar je narejeno na hitro, redko dobro opravljeno, predvsem jih skrbi dejstvo, da je Evropa v celoti odrinjena od pogajalske mize in da so Rusi bolj kot na bojišču učinkoviti v vojni zgodb.

Ameriška administracija tudi zaradi vmesnih volitev, ki bodo prihodnje leto, hiti s poskusi, da bi na vsak način vsilila nekakšno rešitev za končanje vojne v Ukrajini, kar prinaša s seboj vrsto tveganj, ki ne ogrožajo zgolj Ukrajine, je v pogovoru za Delo opozorila Julija Osmolovska, karierna diplomatka, ki vodi kijevsko pisarno mislišča Globsec.