Bolje je biti bogat kot mlad

»Če me boste dali v dom za upokojence, se bom počutila zapuščeno.« To je stavek, s katerim se je Fan Yan bojevala dolga leta. Vsakič ko je njena mati izrekla te besede, jo je namreč mučila slaba vest, kadar je morala dolge ure ostajati na delovnem mestu in ni mogla obiskati svoje skoraj devetdesetletne matere, pa jo je vedno neizmerno skrbelo. Fan in njena brata so uspešni poslovneži z malo prostega časa in njihova mati je to razumela. Pa vendar jim je ves čas ponavljala, da bi življenje, kolikor ji ga je še preostalo, najraje preživela v svoji hiši. Napetost je pred tremi leti umirila Zlata svetloba sonca. Tako se ...