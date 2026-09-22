»Bolniki ne smejo biti prikrajšani, ker živijo v manjši državi.«

»Naš cilj je preprost: ljudje morajo dobiti zdravila, ki jih potrebujejo, takrat, ko jih potrebujejo,« je v intervjuju za Delo opozoril evropski komisar za zdravje ljudi in dobrobit živali Olivér Várhelyi, ki je na obisku v Sloveniji. Če želimo ohraniti univerzalni dostop do visokokakovostnega zdravstvenega varstva, bomo morali marsikaj spremeniti, je ocenil

»V Evropi primanjkuje več kot milijon zdravstvenih delavcev,« je navedel enega od velikih izzivov, Cilj EU je izkoristiti prednosti vseh držav članic, tudi Slovenije, da bi zgradili močnejši evropski sektor zdravil in državljanom zagotovili stabilno oskrbo. Tudi za slovensko farmacevtsko industrijo naj bi bilo priložnosti še več.