Bolnišnica ni prostor za voditelja

Nedeljski nagovor kraljice Elizabete II. si je prek televizijskih zaslonov ogledalo 25 milijonov Otočanov. Foto: AFP



Visoka pričakovanja

Britanski premier Boris Johnson je prek zooma vodil vladno sejo. Foto: twitter

še zdaleč ni prvi britanski ministrski predsednik, ki je zaradi bolezni poiskal zdravniško pomoč, toda tako kot za predhodnike izkušnja zanj ne more biti prijetna, saj postavlja pod vprašaj njegovo zmožnost opravljanja državniških nalog v času, ko ga Združeno kraljestvo najbolj potrebuje.V bolnišnico je odšel na dan, ko je kraljica Elizabeta II. pri 93 letih nagovorila Britance ter jih pozvala k odločnemu boju s pandemijo , rekoč, da bo tudi ta kriza minila. Njeno ganljivo sporočilo je bilo kot naročeno – tudi za premiera, ki je eden od najmanj 50.000 Otočanov, okuženih z novim koronavirusom, in je do zdaj poskusil narediti vse, da bi sam premagal bolezen.Njegove težave spominjajo na zadnje leto prve svetovne vojne, ko je svet zajela pandemija španske gripe. Med več sto milijoni ljudi, ki so zboleli, je bil tudi britanski liberalni premier. Bolezen, ki se je sprva kazala v obliki povišane temperature in bolečega grla, ga je za skoraj dva tedna prikovala na posteljo ter mu pobrala toliko moči, da njegovi zdravniki po navedbah zgodovinskih virov niso vedeli, ali bo preživel.Lloyd George se je za las izognil smrti, v nasprotju z milijoni ljudi po svetu, ki okužbe z virusom H1N1 tistega leta niso preživeli. Še bolj kot njegovo zdravje je bolezen prizadela njegov karakter; naenkrat je država morala funkcionirati brez njega, in to v politično kočljivem času, ki ni dopuščal velikih napak. Britanska javnost o vsem tem takrat ni vedela nič, ampak se je morala zadovoljiti z zagotovili, da ministrski predsednik preboleva manjši prehlad.Zagotovila, ki te dni prihajajo z Downing Streeta, so po pričakovanjih podvržena višjim standardom obveščanja. Da je premier iz samoosamitve odšel v bolnišnico zgolj preventivno, ker ima več kot teden dni po diagnozi še vedno povišano temperaturo, je ključni podatek, ki pa verjetno ne bo preprečil ugibanj, ali se bolezen pri Johnsonu razvija v hujšo obliko.Napoved, da bo konservativni premier z bolniške postelje še naprej vodil državo, veliko razkriva o bolniku in o družbi, ki na politike, ki zasedajo visoke položaje, gleda kot na nadljudi, odporne proti večini tegob. To ne velja samo za Združeno kraljestvo, ampak tudi za večino zahodnih držav. Naša pričakovanja do voditeljev so se v preteklih sto letih občutno povečala, tudi kar zadeva vprašanja, povezana z njihovim zdravjem, in politiki velikokrat nimajo druge možnosti, kot da ugodijo javnosti, še posebno če nočejo izpasti šibki.Johnson je za ta pričakovanja toliko bolj dovzeten, saj, kot je njegov biografpojasnil za Daily Telegraph, v resnici ne verjame v to, da ga lahko bolezen onemogoči. »Ne bo je vzel resno, toda bolezen bo lahko njega vzela resno, in v tem primeru ji bo podlegel.«Če se bo to zgodilo, bo njegove obveznosti začasno prevzel zunanji minister, ki je po hierarhiji premierov prvi namestnik, Johnson pa bo moral premagati samega sebe in ves svoj čas posvetiti okrevanju. Večina ljudi, ki jih zaradi covida-19 sprejmejo v bolnišnico, ostane tam najmanj teden dni, kar je v politiki, zlasti britanski, dolga doba.