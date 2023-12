Bolnišnice v Gazi so preplavljene s trupli

V nadaljevanju preberite:

Štiri dni po koncu enotedenske humanitarne prekinitve ognja so razmere na območju Gaze neopisljivo grozljive. Izraelske sile so v noči iz nedelje na ponedeljek začele kopensko ofenzivo tudi v južni Gazi, v katero so med brutalnim bombardiranjem palestinskih ciljev vdrli s tanki. Potem ko je izraelska vojska praktično v celoti zasedla severni del palestinske enklave, je zdaj njen cilj prevzeti nadzor tudi nad južnim delom največje množičnega grobišča na svetu.