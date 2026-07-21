Protesti po smrti Maročana med policijskim postopkom prerasli v nasilje

V Bologni se je včeraj zvečer zbralo več tisoč ljudi in zahtevalo »pravico za Abderrahima Fakirja«. Protest je potekal mirno, nato pa se je od njega ločila manjša skupina protestnikov in se spopadla s policijo.

Tožilstvo je navedlo, da je bilo poškodovanih 64 policistov, reševalne službe pa, da je bilo ponoči poškodovanih enajst ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je razmere v Bologni obsodila kot nesprejemljive in izpostavila, da je nujno potrebno preiskati resnico o nedeljskem incidentu ter da »nič ne more upravičiti nasilja nad organi pregona«.

»Tisti, ki so se odločili, da bodo ta incident izkoristili kot izgovor za požige po mestu, napade na policiste in širjenje nasilja (...), niso iskali resnice. Iskali so spopad,« je poudarila.

Primer smrti 42-letnega Maročana je v Italiji vzbudil veliko pozornosti zaradi obtožb o prekomerni uporabi sile s strani policije. FOTO: Michele Lapini/Reuters

Incident se je zgodil v nedeljo zjutraj, ko je iz delavske četrti Pilastro zaradi Fakirjevega nepredvidljivega in nasilnega vedenja policijo poklical sosed. Med drugim je brcal v garažna vrata. Policista sta ga skušala pomiriti, nato pa uporabila solzivec in ga držala na tleh. Poskušala sta mu nadeti lisice in poklicala reševalce. Med policijskim postopkom je 42-letni Maročan umrl, zato je tožilstvo v Bologni proti policistom in reševalcem uvedlo preiskavo zaradi nenamernega uboja.

Na posnetku, ki se je razširil po spletu, na Fakirju sedita dva policista, ta pa govori, da ne more dihati in prosi za pomoč. Ležal je z obrazom navzdol in rokami, vklenjenimi na hrbtu.

Približno dve minuti po začetku posnetka se Fakir, ki naj bi imel težave s srcem in astmo, neha upirati. Policista mu nato zavežeta zapestja in gležnje, ko pa eden od njiju opazi, da se Fakir več ne premika, ga dvakrat udari po licih. Ko k njemu pristopi reševalec, je jasno, da Fakir ni več pri zavesti.

V okviru preiskave je tožilstvo od policistov zahtevalo posnetke njihovih prenosnih kamer. Truplo pokojnega pa bo podvrženo obdukciji, da bi preiskovalci ugotovili vzrok smrti.

Več očividcev je za italijanske medije povedalo, da je bilo videti, da je bil Fakir v stiski, vendar ni nikogar ogrožal in očitno ni bil oborožen.

Zagovorniki človekovih pravic in opozicijske stranke so zahtevali takojšnje odgovore v zvezi s smrtjo 42-letnega Fakirja, ki je v Italiji živel od petega leta starosti in je vodil majhno podjetje za selitve in čiščenje.

Primer je v Italiji vzbudil veliko pozornosti zaradi obtožb o prekomerni uporabi sile s strani policije. Notranje ministrstvo je nato obljubilo »popolno preglednost« preiskave. Njegovo smrt pa nekateri primerjajo s primerom Georgea Floyda, ki je bil leta 2020 ubit med aretacijo v Minneapolisu.