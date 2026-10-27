Bolsonaro domnevno pobegnil v ZDA

Brazilski senator Flavio Bolsonaro naj bi po porazu na nedeljskih predsedniških volitvah zapustil Brazilijo in pobegnil v ZDA, so za tiskovno agencijo Reuters in ameriško televizijo CNN potrdili neimenovani viri. Njegov odhod iz države uradno ni potrjen, brazilska policija pa je pred tem danes po odredbi sodišča preklicala njegova potna lista.

Veleposlaništvo ZDA v Braziliji in Bolsonarov odvetnik se na vprašanja Reutersa za zdaj nista odzvala. Zaenkrat tudi še ni jasno, kam točno v ZDA naj bi bil namenjen in ali bo zaprosil za azil. Neimenovani ameriški uradnik je za CNN sprva dejal, da je Bolsonaro na poti na Florido, a je pozneje povedal, da točna destinacija brazilskega politika ni jasna.

Voditelji Bolsonarove Liberalne stranke (PL) so po poročanju španske tiskovne agencije EFE sklicali sestanek na sedežu stranke v prestolnici, vendar senatorjevega odhoda iz države za zdaj še niso uradno potrdili.

Neimenovan vir v brazilski policiji je pred tem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da trenutno ne razpolagajo z uradnimi podatki o tem, ali je poraženi predsedniški kandidat zapustil državo. Brazilska policija skuša ugotoviti, kje se Bolsonaro trenutno nahaja.

Nekateri argentinski mediji so pred tem danes poročali, da naj bi Bolsonaro zapustil Brazilijo in vstopil v sosednjo Argentino, argentinske migracijske oblasti pa so skupaj z ministrstvom za varnost te navedbe zanikale.

Bolsonaro, ki bo januarja z iztekom mandata senatorja izgubil imuniteto, je nazadnje javno spregovoril v ponedeljek popoldne v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih. Sporočil je, da mu je vrhovno sodišče prepovedalo zapustiti državo in da mora izročiti svoja potna lista.

Zoper Bolsonara v Braziliji sicer poteka več preiskav, med drugim zaradi domnevnega pranja denarja in domnevnega nezakonitega biografskega filma Dark Horse o njegovem očetu, obsojenemu nekdanjemu brazilskemu predsedniku Jairju Bolsonaru. Ta je v povezavi s poskusom državnega udara po volitvah leta 2022 v hišnem priporu in prestaja 27-letno zaporno kazen.