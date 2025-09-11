Bolsonaro spoznan za krivega načrtovanja državnega udara

Večina sodnikov brazilskega vrhovnega sodišča je na glasovanju nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara spoznalo za krivega načrtovanja državnega udara. Skrajno desnemu politiku sedaj grozi dolga zaporna kazen, poroča Guardian.

Sodišče je Bolsonara spoznalo za krivega poskusa z uporabo sile ostati na oblasti, po tem, ko je leta 2022 izgubil predsedniške volitve. Za obsodbo so zaenkrat glasovali trije izmed petih sodnikov. Kazen mu bodo predvidoma izrekli v petek, po tem, ko bo glasoval še peti sodnik. Grozi mu do 43 let zapora.

Obtožnica je desničarskega populista in več njegovih ključnih zaveznikov obtoževala načrtovanja in vodenja zarote skrajne desnice, da bi se obdržala na oblasti z vojaškim udarom. Zarota je vključevala načrt za zastrupitev sedanjega predsednika Brazilije Luiza Inácia Lule da Silve in umor sodnika vrhovnega sodišča Alexandreja de Moraesa.

Bolsonaro je bil med drugim obtožen sodelovanja pri poskusu državnega udara, poskusa nasilne odprave pravne države in sodelovanja z oboroženo kriminalno združbo.

Bolsonaro se po volitvah namreč ni sprijaznil s porazom, 8. januarja 2023 so njegovi privrženci izzvali nemire v prestolnici Brasília ter uničili predsedniško palačo, kongres in vrhovno sodišče v želji, da bi razveljavili rezultat volitev.