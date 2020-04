Bolsonaro sredi velike politične krize

Preberite še: Brazilija v primežu virusa in ignorance



Bolsonaro slovo trenutno malo verjetno

Podpornik brazilskega predsednika, ki nasprotuje nekdanjemu pravosodnemu ministru Sergiu Moru. FOTO: Sergio Lima/AFP

Vrhovno sodišče je v ponedeljek prav tako odredilo, da ima Bolsonaro 48 ur časa, da predloži izvide testiranj za novi koronavirus, navaja britanski Guardian. Bolsonaro zavrača delitev izvida z javnostjo in vztraja, da je bil test negativen, sum pa medtem vzbuja informacija, da je bilo z novim koronavirusom okuženih 20 članov delegacije, ki je brazilskega predsednika v začetku marca spremljala na uradnem obisku pri ameriškem predsedniku Dunaldu Trumpu.

Brazilski predsednikse je po navedbah tujih medijev znašel sredi največje politične krize, odkar je januarja lani prevzel vodenje Brazilije. Nekatere volivce je najprej razočaral z zanikanjem nevarnosti novega koronavirusa , zdaj pa bodo organi pregona preiskovali še njegovo domnevno vpletanje v delovanje federalne policije z namenom uresničevanja lastnih političnih ciljev.Brazilsko vrhovno sodišče je včeraj ugodilo državnemu tožilcu, ki je (med drugim) zahteval preiskavo razrešitve šefa federalne policije. Tega je Bolsonaro odslovil minuli teden, menda zaradi preiskav domnevnih kaznivih dejanj svojih sinov, na njegovo mesto pa imenoval, prijatelja Bolsonarovih. Medtem ko starejšega predsednikovega sina senatorjapreiskujejo zaradi suma korupcije, je mlajši(mestni svetnik v Riu de Janeiru) osumljen sodelovanja pri lansiranju lažnih novic, piše španski El País.Vmešavanja v policijsko delo je ob razrešitvi prvega moža zvezne policije Valeixoja predsednika Bolsonara obtožil nekdanji pravosodni minister, ki je minuli petek podal svoj odstop. Nekdanji sodnik, ki je zaradi korupcije obsodil nekdanjega predsednika Brazilije in Bolsonarovega političnega nasprotnika,, je povedal, da je Bolsonaro od federalne policije zahteval izročitev obveščevalnih podatkov, zbranih v primerih preiskav njegovih družinskih članov.Nekdanji pravosodni minister Moro je drugi minister, ki se je poslovil od Bolsonarovega kabineta v času epidemije – sredi aprila je Bolsonaro odslovil ministra za zdravje, ki je kritiziral Bolsonarovo podcenjevanje nevarnosti virusa in nesprejemanja ukrepov za njegovo zajezitev na ravni zvezne vlade.Tožilec Araso Bolsonara sumi več kaznivih dejanj, med drugim sprevračanja pravne države in pasivne korupcije. Zvezna policija bo za preiskavo domnevnega vmešavanja Bolsonara imela 60 dni časa, nato pa se bo na podlagi zbranega gradiva državni tožilec odločil za vložitev tožbe zoper predsednika ali nekdanjega ministra, navaja tiskovna agencija Reuters. Tudi če se bo tožilec odločil za tožbo, je sodni proces zoper aktualnega brazilskega predsednika in odstavitev, ki jo je doživela nekdanja predsednicaleta 2016, malo verjeten scenarij. Sodni proces mora namreč odobriti spodnji dom brazilskega parlamenta, kjer pa imajo večino Bolsonarovi podporniki.​Da mora Bolsonaro odstopiti, po navedbah tujih medijev meni približno polovica volivcev.