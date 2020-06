Bolton lahko objavi svojo kritiko Donalda Trumpa

za zmago na novembrskih volitvah naj bi Trump nenačelno trgoval tudi s Kitajsko. Foto Nicholas Kamm Afp

New York – Konj je že ušel iz ograde, je sodnikzavrnil pritožbo zveznega pravosodnega ministrstva, in nekdanji svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnostbo v torek lahko začel prodajati svojo eksplozivno knjigo »Soba, v kateri se je zgodilo« . Gre seveda za Ovalno pisarno Bele hišeter vrsto obtožb na njegov račun.Če bodo knjigo razprodali, se bo lahko po torku dvesto tisoč kupcev poglobilo v podrobnosti obtožb o dvomljivem predsedniškem obnašanju. Trump naj bi Kitajski spregledal kazenska taborišča za muslimansko manjšino, če mu bo azijska velikanka pomagala dobiti volitve s kupovanjem ameriških kmetijskih in drugih izdelkov, ukrajinsko vodstvo naj bi res izsiljeval za preiskavo podjetja sina demokratskega predsedniškega kandidata, kot so demokrati poskušali dokazati s postopkom razrešitve.Občudoval naj bi tudi druge diktatorje, na domačem političnem prizorišču pa nameraval zvestega podpredsednikav drugem mandatu zamenjati z nekdanjo ameriško veleposlanico pri OZN, promoviranje zetaza nadomestnega zunanjega ministra pa naj bi zelo motilo tudi uradnega šefa diplomacije, ki je bil menda večkrat tudi sam pred odstopom. Trump naj bi se brigal le za ponovno izvolitev in svojo družino ter naj bi celo odpoved jedrskega sporazuma z Iranom prestavil za en dan, da je lahko prva damanaznanila svojo pobudo za pomoč otrokom.Trump je Boltonu pripisal željo po maščevanju zaradi odpovedi, številni njegovi preostali najvišji sodelavci, med njimi tudi Pompeo, pa so navedbe označili za čisto laž. Bolton, ki je v času republikanskega predsednikaodigral pomembno vlogo pri iraški vojni, se je po njihovem prepričanju razjezil le zato, ker se hoče Trump umakniti iz Afganistana in ni hotel napasti Irana. Sploh pa v predsednikovem predvolilnem štabu verjamejo, da volivcev zunanja politika ne zanima tako zelo, sploh pa je republikanski predsednik zunanjepolitični nacionalizem naznanil že na samem začetku zavzemanja za prevzem Bele hiše. Analitiki pa vendarle ugibajo, ali ne bodo navedbe odvrnile še več sredinskih in neodločenih volivcev, ki bi jih Trump nujno potreboval za ponovno izvolitev.