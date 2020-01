Bolton piše knjigo z naslovom »Soba, v kateri se je zgodilo«

Naslovnica knjige se je že pojavila na Amazonu. FOTO: Amazon

John Bolton, ko je bil na položaju svetovalca za nacionalno varnost ob predsedniku Donaldu Trumpu. FOTO: Sergei Gapon/AFP

New York – Ameriški predsednikpreprečuje pričanja svojih tesnih sodelavcev na procesu razrešitve in med njimi še posebej nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost. New York Times poroča o osnutku knjige 71-letnega nekdanjega veleposlanika ZDA pri Združenih narodih, ki naj bi potrjevala obtožnico.Po teh virih je Trump Boltonu avgusta povedal, da zahteva nadaljevanje zamrznitve 391 milijonov dolarjev vredne vojaške pomoči Ukrajini , dokler tamkajšnja oblast ne bo začela preiskovati delovanja ameriških demokratov v tej državi in še posebej nekdanjega podpredsednika v administraciji predsednika. Bidnov sin Hunter je sedel v upravnem odboru tamkajšnjega proizvajalca zemeljskega plina Burisma Holdings, njegov oče podpredsednik pa je dosegel odpoklic tožilca, ki je preiskoval to podjetje.Trump ne zanika prošenj za preiskavo, saj so te zabeležene tudi v njegovem spornem julijskem telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom , a je doslej zanikal, da bi zaradi tega zamrznil vojaško pomoč. Ukrajina je to na koncu prejela brez preiskave sedanjega demokratskega predsedniškega favorita in njegovega sina, a bodo zdaj predsednikovi nasprotniki dobili več streliva za svoj argument, da jo je prejela le zaradi strahu Bele hiše pred preiskavo razrešitve Kot poroča New York Times, so knjigo septembra odstavljenega svetovalca za nacionalno varnost osnutek v skladu s pravili za tako visoke uradnike poslali v oceno Bele hiše, in poznavalci ne izključujejo, da bodo hoteli preprečiti njeno objavo. Naslov naj bi bil namreč Soba, v kateri se je zgodilo s silhueto v obliki predsednikove Ovalne pisarne na naslovnici, njen izid pa je menda izdajatelj Simon & Schuster predvideval za sedemnajsti marec. Pogojnik je uporabljen zato, ker za nič od tega še ni uradne potrditve, ampak o tem poročajo anonimni viri, pri Amazonu pa so že objavili prednaročila za knjigo.Po poročanju New York Timesa naj bi tudi nekateri drugi visoki uradniki Trumpove administracije nasprotovali predsednikovim pogledom na Ukrajino. Državni sekretarpo teh virih ne soglaša z domnevno skorumpiranostjo nekdanje ameriške veleposlanice v tej državi, verjame pa tudi, da je predsednikov osebni odvetnikdeloval še za druge stranke. Giulianijeva tesna sodelavcainsta konec tedna objavila videoposnetke Trumpove zahteve po odstranitvi veleposlanice Yovanovitcheve.»NIKOLI nisem dejal Boltonu, da je pomoč Ukrajini povezana s preiskavami demokratov, vključno z Bidnovimi,« je vse skupaj že zanikal republikanski predsednik. Med svojim zelo javnim slovesom s položaja svetovalca za nacionalno varnost se Bolton nikoli pritoževal nad tem, in če to pravi zdaj, hoče samo bolje prodajati svojo knjigo, je še tvitvnil Trump.