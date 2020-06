Bolton proti Trumpu

Trump s kitajskim voditeljem Ši Džinpingom 28. junija 2019.Foto Brendan Smialowski Afp

New York –pooseblja naraščajočo ameriško zaskrbljenost zaradi Kitajske, priznava nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost. V svoji eksplozivni knjigi »Soba, kjer se je zgodilo« pa republikanskega prvaka obtožuje tudi postavljanja ponovne izvolitve in blagostanja svoje družine pred interese države.Ameriški predsednik in njegov zunanjepolitični svetovalec sta se jeseni 2019 menda razšla zaradi mirovnih pogovorov z afganistanskimi talibi, nekdanji veleposlanik pri Združenih narodih, ki ga je Trump na visoki položaj v Beli hiši povzdignil aprila 2018, pa ima številne očitke tudi na druge zunanjepolitične odločitve. Obstrukcija pravice je po njegovem prepričanju način življenja v sedanji Beli hiši, Trump pa naj bi bil nagnjen tudi k uslugam za diktatorje, ki so mu všeč.Takšni očitki so o predsedniku, ki je s hvalo zasipal severnokorejskega diktatorja, krožili že prej, Bolton pa je bil dovolj pri koritu, da lahko našteva tudi šokantne podrobnosti. Pri Kitajski Trumpu priznava, da je dobro sprevidel napake prejšnje ameriške politike, ki so azijski velikanki nekritično dovolili v Svetovno trgovinsko organizacijo, vse drugo pa je predmet ostre kritike. Trump naj bi tako kitajskega predsednikalani poleti prosil, naj mu z nakupom ameriških kmetijskih izdelkov pomaga dobiti volitve.Vemo, kako se je to končalo: Trump je januarja dobil svoj trgovinski sporazum s Pekingom, kmalu zatem pa tudi pandemijo smrtonosnega virusa, ki je izničila vse obljube. Bolton svojega predpostavljenega opisuje kot osupljivo neinformiranega in lahek plen za tuje avtoritarne voditelje, Šiju naj bi dal celo svoj pristanek na taborišča za ujgurske muslimane.»Lažnivec je,« je časopisu Wall Street Journal povedal Trump in dodal, da so Boltona sovražili vsi v Beli hiši. Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost pa je podprl tudi demokratske obtožbe izsiljevanja Ukrajine, zaradi katerega je moral predsednik skozi proces razreševanja. Oprostili so ga v republikansko nadzorovanem senatu.K pomoči Ukrajini naj bi ga prepričala skupaj z zunanjim ministrom Mikeom Pompeom, ki je bil menda tudi sam že večkrat pred odstopom. Ameriško pravosodno ministrstvo Boltonu zaradi objave tajnih informacij grozi s tožbo, izvlečki knjige pa so se že pojavili v javnosti. Ameriški trgovinski predstavnikje navedbe o dovoljenju za taborišča za Ujgurje označil za neresnične. »Nikoli se ni zgodilo, bil sem tam.«