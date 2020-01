FOTO:Boltonova knjižna bomba Trumpovi obrambi

Trump in njegov zagovornik Alan Dershowitz. Foto Mark Wilson Afp

Nekdanja floridska tožilka Pam Bondi. Foto Andrew Caballero-reynolds Afp

nekdanji predsednikov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton. Foto Jonathan Ernst Reuters

New York – Zagovorniki ameriškega predsednikaposkušajo zmanjšati pomen še neobjavljene knjige njegovega nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost. V njejpotrjuje zadrževanje vojaške pomoči v Ukrajini kot pritisk na Kijev za preiskavo nekdanjega demokratskega podpredsednika. Gre za bistveni del obtožnice za Trumpovo razrešitev, zanikanje "nekaj za nekaj" pa je prav tako bistveni del predsednikove obrambe.Na drugi dan obrambe predsednika Trumpa na procesu v ameriškem senatu je sinoči uvodno besedo dobil nekdanji preiskovalec razreševanja demokratskega predsednikaz argumentom, da bi morali ustavne tožbe prihraniti za resnično kriminalne primere v Beli hiši ali vsaj nadstrankarsko soglasje o procesu proti predsedniku države. »Tako kot vojna je tudi razreševanje predsednika pekel!« je Starr poudarjal, da prav v redkosti takšnih procesov videl razlike med ameriškim in britanskim političnim sistemom, saj je v zadnjem predsednik vlade veliko bolj odvisen od parlamenta.Harvardski profesor ustavnega pravaje soglašal z oceno, da so obtožbe proti predsedniku napačne in nevarne, zloraba oblasti in oviranje preiskave pa ne sodita med pogoje ustanovnih očetov ZDA za razrešitev predsednika. Derschowitz je na zadnjih volitvah volil, a je vseeno poudaril, da so predajo dokumentov kongresu zavračali žein drugi, po sedanjih demokratskih kriterijih pa bi lahko ustavno tožbo sprožili proti vsem sodobnim predsednikom odnaprej.V ZDA so zakonodajna, izvršila in sodna oblast enakovredne, predsednik pa ima zelo velike pristojnosti, so Trumpovi zagovorniki poudarjali prepričanje, da je bilo tudi njegov pogovor z ukrajinskim predsednikom v njihovih okvirjih. Moti jih obračunavanje s Trumpom komaj devet mesecev pred volitvami, da bi pozornost javnosti od knjige Johna Boltona obrnili k svojim obtožbam, pa so se lotili še delovanja sedanjega demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna in njegovega sina v Ukrajini.Nekdanja floridska tožilkaje navedla, da jedobro plačan položaj v upravnem odboru Burisme dobil le mesec dni po britanski sprožitvi preiskave proti največjemu ukrajinskemu zasebnemu proizvajalcu zemeljskega plina, njegov oče podpredsednik pa je dosegel odpoklic kijevskega tožilca, ki je preiskoval podjetje nekdanjega ministra v proruski ukrajinski vladi. Na začetku je bil v poslu s Hunterjem Bidnom tudi pastorek nekdanjega ameriškega zunanjega ministra, a se jezaradi resnih pomislekov kmalu umaknil iz njega.Predsednikovi zagovorniki celo menijo, da bi morali preiskovati prejšnjega demokratskega predsednika, ki je leta 2012 Rusiji razvpito obljubil večjo fleksibilnost po volitvah. Poudarili so tudi, da je šele Trump Ukrajini zagotovil vojaško pomoč s protitankovskimi raketami vred, Obama je v strahu pred še večjo rusko jezo napadeni državi pošiljal odeje. Tako kot Ken Starr zpa je tudi Bondijeva nekoč vzbujala pozornost z nepripravljenostjo na pridružitev tožbe študentov proti Trump UniversityIn tudi sicer je zdaj največ pozornosti ameriške javnosti usmerjeno k Johnu Boltonu in njegovi za marec načrtovani knjigi. Starr je demokratom priporočil, naj se za njegovo pričanje obrnejo na sodišče, hitrejšo pot do tega pa bi vendarle lahko zagotovili omahujoči republikanski senatorji. Bela hiša Boltona obtožuje, da želi samo bolje prodajati svojo knjigo, a nekdanji veleposlanik ZDA pri Združenih narodih v njej izraža tudi zaskrbljenost zaradi Trumpovih političnih daril diktatorjem Turčije, Kitajske in nekaterih drugih držav. Nekateri republikanski senatorji kljub temu že predlagajo priče v slogu "eden za enega": če bi demokrati dobili Boltona, bi sami želeli zaslišati Hunterja Bidna.