Bombardiranje je pokopalo iranske upe na spremembe

Tri mesece po začetku napadov Iran trdo stoji na svojih nogah, možnosti za politični prevrat ni.

Mirovna pogajanja med Združenimi državami in Iranom vzbujajo občutke vlakca smrti: nič ni gotovega, pogajalske zahteve (obeh strani) se ves čas spreminjajo. Zelo veliko je tudi zunanjih dejavnikov na čelu z izraelskim sabotiranjem morebitnega mirovnega dogovora – nov val izraelskih napadov na Libanon, ki bi moral biti vključen v mirovni dogovor, je le najbolj očiten in brutalen primer sabotaže, ki najbolj ogroža sklenitev dogovora. Kakšne so možnosti za mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom? Združene države od Irana sicer še vedno zahtevajo predajo vseh zalog obogatenega urana in dvajsetletno zamrznitev nadaljnjega bogatenja ter takojšnje odprtje Hormuške ožine. To je za Iran, ki do zdaj niti naključno ni bil vojaško poražen – celo nasprotno – seveda nesprejemljivo, saj je ...