FOTO:Bombe iz druščine Trumpovega odvetnika

Lev Parnas in Igor Fruman ob aretaciji. AFP PHOTO / Alexandria Sheriff's Office

Trump zanika vse

Trumpov zasebni odvetnik Rudolph Giuliani. Foto Amr Alfiky Reuters

John Bolton- Foto Peter Nicholls Reuters

New York – Nekdanji svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton je Trumpovega osebnega odvetnika Rudyja Giulianija imenoval ročna granata, zdaj pa sodelavec nekdanjega newyorškega župana Lev Parnas meče bombe na ameriško politično polje. Zaradi nezakonitih donacij obtoženi Američan je obtožil Donalda Trumpa orkestriranja pritiskov na Ukrajino.»Pravkar sem bil obtožen zaradi perfektnega telefonskega klica!« je po prenosu obtožnice o razrešitvi v senat tvitnil predsednik Trump, demokrati pa v njegovi telefonski prošnji ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu za preiskavo nekdanjega podpredsednika in sedanjega predsedniškega kandidata Joeja Bidna vidijo zločin, vreden razrešitve. V predstavniškem domu kongresa, v katerem imajo večino, so v obtožnico zapisali zlorabo položaja za tuje vpletanje v ameriške volitve ter oviranje preiskave.Med drugim je Trump preprečil Boltonovo pričanje, a je ta morda zadel bistvo z besedami o ročni granati, saj zdaj za škandale skrbi Giulianijev tesni sodelavec. Sedeminštiridesetletni nekdanji sovjetski državljan, ki je predsednikovega odvetnika spremljal pri večini ukrajinskih avantur, je obtožil Trumpa usmerjanja akcij v tej državi. Tam naj bi odkrili dokaze proti Bidnu, čigar sin Hunter je v času očetovega delovanja v administraciji predsednika Baracka Obame brez ustreznih kvalifikacij sedel v dobro plačanem upravnem odboru ukrajinskega proizvajalca zemeljskega plina.Parnas je navrgel še več granat. Po njegovih besedah naj bi Trump najmanj štirikrat zahteval odhod nekdanje ameriške veleposlanice v Ukrajini Marie Yovanovitch, ki naj bi bila največja ovira za preiskovanje Bidnov. Eden od republikanskih donatorjev je Giulianiju celo pisal o tem, da naj bi jo zasledovali. Kongresni kandidat iz Connecticuta in nekdanji iraški veteran Robert Hyde je zatrdil, da je to počel pod vplivom alkohola, a primer že preiskujejo ukrajinske oblasti.Parnas je v ukrajinsko zmedo potegnil tudi nekdanjega ministra za energijo Ricka Perryja, podpredsednika Mika Pencea in druge, kljub številnim skupnim fotografijam pa je Trump zagotovil, da ga ne pozna. A je domnevnega poslovneža mogoče videti tudi na videoposnetku iz predsednikovega floridskega kluba Mar-a-Lago iz leta 2017 skupaj z nekdanjim vodjem ukrajinske davčne uprave Romanom Nazirovom, obtoženim kraje 75 milijonov dolarjev iz ukrajinske državne blagajne.Predsednik je zanikal tudi to, da je vedel za Giulianijevo majsko pismo Zelenskemu, ki je vsebovalo prošnjo za srečanje. Parnas je dejal, da bi Trumpu zadostovala že naznanitev preiskave proti Bidnu, saj je bilo vse namenjeno zagotovitvi njegove zmage na letošnjih volitvah.Trump je obtožil Parnasa, da se hoče izmazati zaporu, potem ko so ga oktobra obtožili nezakonitih donacij njegovi kampanji, Giuliani pa o nekdanjem tesnem sodelavcu pravi, da se mu smili. S Parnasovim mnenjem, da je za to vedel tudi pravosodni minister William Barr, se je strinjala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Barr bi po njenem prepričanju že moral imenovati posebnega preiskovalca.