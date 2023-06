Boris Johnson odstopil kot britanski poslanec

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je danes sporočil, da odstopa kot britanski poslanec. V izjavi za javnost je sporočil, da ga je iz parlamenta izrinila parlamentarna preiskava afere Partygate, povezane z zabavami na Downing Streetu med pandemijo covida-19, poročajo tuje tiskovne agencije.

Johnson je dejal, da odstopa s takojšnjim učinkom, kar bo sprožilo takojšnje nadomestne volitve za njegov sedež.

Kršitev protikoronskih ukrepov večkrat zanikal

Pred tem je parlamentarni odbor, ki je preiskoval, ali je Johnson, takrat še kot premier, zavajal parlament glede zabav na Downing Streetu med pandemijo, izročil izsledke preiskave. Člani odbora za privilegije so 58-letniku dali dva tedna časa za odgovor, poroča britanski BBC. Odbor, v katerem so tudi poslanci Johnsonove konservativne stranke, je po poročanju britanskih medijev priporočil, da se nekdanjega premiera suspendira za deset dni.

58-letni Johnson je bil lani poleti primoran odstopiti s položaja premierja po uporu v njegovi vladajoči stranki torijcev, do katerega je prišlo po mesecih obtožb o kršitvah pravil med pandemijo in drugih škandalih. Johnson je v parlamentu in drugod sicer večkrat zanikal, da bi on ali njegovo osebje kršili protikoronske ukrepe, ki jih je uvedla njegova vlada v obdobju pandemije, z organiziranjem zabav na Downing Streetu.

Čeprav se je skušal distancirati od zabav, je uradna preiskava potrdila, da je zanje ne le vedel, ampak se jih tudi udeleževal. Zaradi škandala, ki je postal znan kot Partygate, je Johnsona kot tudi sedanjega premierja Rishija Sunaka, sicer finančnega ministra v Johnsonovi vladi, doletela globa.

Z novimi ugotovitvami proti Johnsonu se po poročanju tujih tiskovnih agencij krepi tudi pritisk na Sunaka. Premier je bil med drugim deležen kritik, ker Johnsonove stroške za odvetnika v višini več kot 220.000 evrov plača država.