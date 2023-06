Borrell je nerodno trkal na napačna vrata

V nadaljevanju preberite:

Kakor da se nič ni zgodilo, je minil obisk evropskega visokega predstavnika za zunanjo politiko Josepa Borrella na Kubi, kamor je odhajal kot opevan povezovalec karibskega otoka z veliko Evropo, vrnil pa se je s prazno malho. Poročevalci cinično ocenjujejo, da se je premalo resno lotil branja poročil in analiz o izjemno hitrem in temeljitem obnavljanju ekonomskih, političnih in geostrateških vezi med Havano in Moskvo.

Postrani so ga gledali, ko je terjal, naj obsodijo rusko agresijo na Ukrajino, na smeh jim je menda šlo, ker je izkušeni Borrell vse svoje besede ves čas bral kot učenec pred tablo.