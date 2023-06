Prigožina kljub dogovoru še preiskujejo

Zadnje dogajanje v Rusiji kaže na to, da vojna proti Ukrajini načenja rusko vojaško moč in vpliva na politični sistem, je glede sobotnega upora skupine Wagner v Rusiji povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Unije je poudaril, da je zdaj podpora Ukrajini pomembnejša kot kadarkoli. To je poudarilo tudi več zunanjih ministrov. Tanja Fajon je ob prihodu na zasedanje dejala, da je treba umiriti napetosti in zagotoviti varnost ljudi. Po Borrellovih besedah ne bi bilo dobro, da bi se jedrska sila, kot je Rusija, znašla v politični nestabilnosti.

Ministri so danes potrdili povišanje zgornje meje sklada, iz katerega med drugim sofinancirajo dobave orožja Ukrajini, za dodatne 3,5 milijarde evrov. V okviru evropskega mirovnega instrumenta, ki je namenjen tudi pomoči drugim državam po svetu, bo tako v obdobju 2021–2027 na voljo več kot 12 milijard evrov v tekočih cenah. Daleč največ sredstev iz instrumenta, v katerega članice prispevajo neposredno, je bilo doslej namenjenih za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini. Doslej so za to odobrili približno 5,6 milijarde evrov.

Za sofinanciranje dobav orožja Ukrajini so doslej odobrili približno 5,6 milijarde evrov. FOTO: Simon Wohlfahrt/AFP

Stoltenberg: Vojna in aneksija Krima strateški napaki

Vstaja zasebne najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina v Rusiji konec tedna je pokazala, da je bila invazija Rusije na Ukrajino, pa tudi ruska aneksija Krima leta 2014, napaka, je danes v litovski prestolnici Vilna dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Tudi on je poudaril potrebo po nadaljnji podpori Ukrajine, navaja BBC. Dodal je, da razmere v Rusiji, pa tudi v Belorusiji, pri Natu spremljajo.

Stoltenberg je tudi obsodil rusko napoved o namestitvi taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. FOTO: Petras Malukas Afp

Ob tem je obsodil rusko napoved o namestitvi taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. Pojasnil je, da za zdaj sicer niso opazili nobenih znakov, da se Rusija pripravlja na njegovo uporabo, a da ostajajo pozorni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Dogodki iz konca tedna v Rusiji so pokazali nestabilnost kremeljskega režima. Podobne ali še večje izzive lahko pričakujemo v prihodnosti,« pa je upor Wagnerja komentiral litovski predsednik Gitanas Nausėda in opozoril, da bi ti dogodki lahko vplivali na varnost v regiji. »Ustanovitev skupine Wagner v Belorusiji lahko postane dodaten dejavnik,« je ocenil.

Nauseda je pred tem danes Nato, katerega vrh bo 11. in 12. julija gostila Litva, pozval h krepitvi njegovega vzhodnega krila. Ob tej priložnosti je tudi dejal, da za zdaj sicer nima informacij, ki bi potrjevale, da je Prigožin v Belorusiji, kamor naj bi po dogovoru s Kremljem in prekinitvi upora odšel.

V Moskvi dela prost dan, Šojgu na televiziji

Medtem so v Moskvi danes odpravili protiteroristične ukrepe, je sporočil župan Sergej Sobjanin. Odpravili so jih tudi v moskovski regiji, regiji Voronež in drugod, kjer so veljale. Kljub umiku Wagnerja v soboto zvečer je sicer danes v ruski prestolnici dela prost dan.

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu, osrednja tarča upora zasebne najemniške vojske Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina konec tedna, se je danes prvič po sobotnem dogajanju pojavil na televiziji. Ruska državna televizija je predvajala posnetek njegovega obiska na poveljstvu ruske vojske, domnevno v Ukrajini, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na posnetku je videti, da se je Šojgu tam srečal z vodjo ene od enot. Ni sicer jasno, kdaj in kje se je obisk zgodil, navaja BBC. Na srečanju je minister izpostavil »veliko učinkovitost pri odkrivanju in uničevanju« ukrajinskih oborožitvenih sistemov in vojakov, je v izjavi za javnost sporočilo rusko ministrstvo za obrambo.

Prigožin je pred sobotnim uporom in pohodom proti Moskvi ter kasnejšim umikom Šojguja in načelnika generalštaba ruskih oboroženih sil Valerija Gerasimova v zadnjih mesecih večkrat obtožil, da sta kriva za neuspehe Rusije v Ukrajini in smrt na tisoče ruskih vojakov.

Prigožina še naprej preiskujejo

Vodjo zasebne najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki je v noči na soboto sprožil upor proti ruskemu vojaškemu vodstvu, a ga kasneje prekinil, še vedno preiskujejo zaradi poskusa organiziranja oboroženega upora, danes poroča ruska tiskovna agencija Tass, pri čemer se sklicuje na vir na ruskem tožilstvu.

»Kazenski postopek proti Prigožinu ni zaključen. Preiskava se nadaljuje,« je po navedbah Tassa dejal omenjeni vir. Po navedbah ruskega časnika Komersant Prigožina preganjajo zaradi organizacije oboroženega upora. Omenjena tiskovna agencija navaja tudi, da so preiskovalci ruske zvezne varnostne službe FSB kazenski postopek proti Prigožinu sprožili v petek, 23. junija, potem ko je ta na Telegramu objavil posnetek, v katerem je rusko vojsko obtožil napada na njegove enote, kar je obrambno ministrstvo v Moskvi zavrnilo.