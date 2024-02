Borrell po ameriških napadih v Siriji in Iraku poziva k zadržanosti

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je po napadih ZDA na cilje v Siriji in Iraku vse strani pozval k zadržanosti, da razmere na Bližnjem vzhodu ne bi eksplodirale. Zunanji ministri EU so se v razpravi o nadaljnjem financiranju agencije ZN za palestinske begunce po navedbah Borrella večinoma strinjali, da je ni mogoče nadomestiti.

»Vsi se morajo poskušati izogniti temu, da bi razmere eksplodirale,« je Borrell pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov v Bruslju odgovoril na vprašanje, ali bi morale ZDA nehati prispevati k zaostrovanju razmer v regiji.

Po srečanju pa je poudaril, da je bil odziv ZDA pričakovan, pri čemer pa vsak napad prispeva k zaostritvi položaja. »Ministri so izražali resno zaskrbljenost,« je povedal.

FOTO: Johanna Geron/Reuters

ZDA so v petek v odgovor na napad z brezpilotnimi letali na ameriško oporišče na severu Jordanije, v katerem so pred tednom dni umrli trije ameriški vojaki, več kot 40 pa je bilo ranjenih, izvedle povračilni napad na cilje v Siriji in Iraku.

Oblasti v Damasku so danes sporočile, da je bilo pri tem v Siriji ubitih več civilistov in vojakov. Po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice je bilo na vzhodu Sirije ubitih najmanj 18 proiranskih borcev. Iraške oblasti pa medtem poročajo o najmanj 16 mrtvih, med njimi so tudi civilisti, poročajo tuje tiskovne agencije.

EU bo medtem po Borrellovih besedah skušala k preprečevanju zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu prispevati s pomorsko operacijo, namenjeno zagotavljanju varne plovbe v Rdečem morju, kjer hutijevci v znak podpore Palestincem napadajo tovorne ladje.

Ministri za zunanje zadeve so na neformalnem zasedanju v Bruslju, ki ga je gostilo belgijsko predsedstvo Sveta EU, govorili tudi o financiranju agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA), ki jo Izrael obtožuje vpletenosti v oktobrski napad palestinskega islamističnega gibanja Hamas na izraelsko ozemlje.

Več zahodnih držav, tudi nekatere članice EU, je zaustavilo financiranje agencije, medtem ko ga druge nadaljujejo. Med slednjimi je tudi Slovenija.

Kljub različnim pogledom so se ministri večinoma strinjali, da agencije ni mogoče nadomestiti, je na novinarski konferenci po koncu zasedanja povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije.

»UNRWA igra ključno vlogo pri zagotavljanju podpore palestinskim beguncem, in to ne samo v Gazi,« je poudaril. Več sto tisoč palestinskih beguncev je tudi v Libanonu, Jordaniji in na Zahodnem bregu, je dejal Borrell in dodal, da UNRWA zagotavlja hrano za dva milijona ljudi.

Povedal je še, da je vodjo agencije Philippa Lazzarinija povabil na zasedanje ministrov EU, pristojnih za razvojno sodelovanje, ki bo 12. februarja.