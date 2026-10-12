Borze po Trumpovi napovedi »energetskega premirja«: nafta dol, delnice gor

Večina delniških trgov je v ponedeljek zjutraj, še pred odprtjem evropskih borz, doživela rast, cene nafte pa so padle, ko je ameriški predsednik Donald Trump napovedal »energetsko prekinitev ognja« med Rusijo in Ukrajino; ta novica je zasenčila nov val napadov Hutijcev na Savdsko Arabijo, poroča portal Euronews. Ceni obeh glavnih vrst surove nafte sta po izjavi ameriškega predsednika padli za več kot odstotek, čeprav je novica presenetila Kijev, od koder so hkrati sporočili, da je Moskva napadla več tamkajšnjih elektrarn.

»Z današnjim dnem velja ENERGETSKA PREKINITEV OGNJA v vojni med Rusijo in Ukrajino,« je Trump v nedeljo zjutraj zapisal na družbenem omrežju truth social. »Obe strani sta privolili. Ne kršite je!«

Sporočilo je objavil po tem, ko je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega pozval k ustavitvi napadov na ruske rafinerije in dejal, da je »čas, da Ukrajina dobi novega predsednika«, ki bi končno končal vojno. Zelenski je ob napovedi deloval presenečeno in dejal, da išče dodatne podrobnosti, a dodal, da »Ukrajina podpira prekinitev ognja – in pomembno je, da jo podpre tudi Rusija«.

Rusija svojega soglasja še ni potrdila.

Ameriški predsednik Donald Trump (levo) se je znašel pod kritikami zaradi napovedi začasne omilitve ameriških sankcij za rusko dizelsko gorivo; evropski voditelji in Kijev opozarjajo, da bo to le opogumilo ruskega predsednika Vladimirja Putina (desno). FOTO: Jim Watson/AFP

Čeprav so zavezniki Ukrajine napoved pozdravili, se je Trump znašel pod kritikami zaradi napovedi začasne omilitve ameriških sankcij za rusko dizelsko gorivo; evropski voditelji in Kijev so opozorili, da bo to le opogumilo ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Padec cen nafte je izničil začetno podražitev, ki je nastala po napadih jemenskih hutijskih upornikov na Savdsko Arabijo konec tedna. V soboto je na mednarodnem letališču v Riadu umrlo najmanj dvanajst ljudi – šlo je za najbolj smrtonosen napad na savdskih tleh v več kot desetletju –, še ena oseba pa je umrla po drugem napadu v nedeljo.

Hutijci so v nedeljo prevzeli odgovornost za več napadov na Savdsko Arabijo in zagrozili z nadaljnjim ciljanjem tranzitnih vozlišč kraljevine. Fotografija je arhivska. FOTO: družbeni mediji/Reuters

Napadi pomenijo zaostritev vojne v Jemnu, kjer Riad že dolgo vojaško podpira mednarodno priznano vlado v boju proti hutijskim upornikom, ki jih podpira Iran. Hutijci so v nedeljo prevzeli odgovornost za več napadov v zadnjih 24 urah in zagrozili z nadaljnjim ciljanjem tranzitnih vozlišč kraljevine, ki jih je označila za »bojišče naših sil«.

»Trg ne plačuje več polne geopolitične premije ob vsaki novici, kar je verjetno najkoristnejši signal pri jutranjem gibanju cen,« je za Euronews povedal Stephen Innes iz švicarske naložbene družbe SPI Asset Management. »Napad je pomemben, če ogroža dejanske količine nafte, ladijske poti, zmogljivosti rafinerij ali stroške zavarovanja; sicer pa trg vse bolj nerad plačuje dodatno ceno zgolj zato, ker geopolitični kazalniki utripajo rdeče. Fizični trg ostaja dovolj povezan, da cena severnomorske nafte brent vztraja nad stotimi dolarji, vendar terminske pogodbe ne obravnavajo vsake nove zaostritve razmer kot začetka novega neposrednega inflacijskega šoka,« je dejal Innes.

Pregled trgov v ponedeljek zjutraj

Padec cen nafte je podprl večino azijskih trgov: indeksi borz v Hongkongu, Sydneyju, Singapurju, Wellingtonu in Manili so doživeli rast. Indeksa borz v Seulu in Tajpeju pa sta zdrsnila navzdol zaradi izgub proizvajalcev čipov SK Hynix, Samsung in TSMC. Borza v Tokiu je bila zaradi praznika zaprta. Vrednosti ameriških terminskih pogodb so se občutno zvišale.

Vlagatelji se pripravljajo tudi na objavo ključnih podatkov o inflaciji in prodaji na drobno v ZDA, ki bi lahko pomembno vplivali na odločanje ameriške centralne banke (Fed) o obrestnih merah. Zasedanje banke je predvideno za konec oktobra. V središču pozornosti je tudi začetek sezone objav poslovnih rezultatov v tem tednu, ko bodo svoja poročila predstavili bančni velikani JP Morgan, Goldman Sachs in Bank of America. Pozneje oktobra in novembra bodo sledili tehnološki velikani; trgovci nestrpno pričakujejo vpogled v obete za sektor umetne inteligence glede na ogromne vsote denarja, ki so bile v zadnjih letih vložene vanj.