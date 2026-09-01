Borzni debi podjetja Shein se ni iztekel po pričakovanjih

Današnji težko pričakovani borzni debi kitajskega spletnega trgovca Shein se ni iztekel po pričakovanjih, potem ko je v odmevni prvi javni ponudbi delnic, zaključeni v ponedeljek, zbral 1,7 milijarde ameriških dolarjev (1,46 milijarde evrov). Delnice podjetja so ob začetku trgovanja padle za približno osem odstotkov pod določeno kotacijsko ceno.

Padec delnic pod določeno ceno pri 48,56 hongkonškega dolarja (5,3 evra), ki jo je podjetje vlagateljem ponudilo v okviru prve javne ponudbe delnic, pomeni slab začetek kotiranja na borzi v Hongkongu. Za trgovanje na tej borzi si je Shein v zadnjih letih močno prizadeval, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajsko podjetje, ki je med letoma 2021 in 2022 sedež preselilo v Singapur, si je sprva želelo uvrstitve na borzo v Londonu in New Yorku, njihove načrte pa je menda prekrižalo predvsem nasprotovanje uradnega Pekinga. Prejšnji mesec so jim nato kitajske oblasti le odobrile izvedbo prve javne ponudbe delnic v Hongkongu.

V okviru te so s prodajo 280 milijonov delnic zbrali 1,46 milijarde evrov, tržna vrednost podjetja pa je na podlagi prve javne ponudbe dosegla 22,7 milijarde evrov.

V podjetju so po poročanju AFP navedli, da bodo sredstva porabili za nadgradnjo svojih tehnoloških zmogljivosti in okrepitev svoje mednarodne prisotnosti.

Shein je sicer konec julija sporočil, da je v prvih treh mesecih leta vknjižil 99 milijonov dolarjev (87 milijonov evrov) izgube. V istem obdobju lani je imel 395 milijonov dolarjev (347,2 milijona evrov) dobička. Prihodki so se v medletni primerjavi okrepili za 1,1 odstotka na dobrih devet milijard dolarjev (7,9 milijarde evrov).

Podjetje je znano predvsem po nizkih cenah oblačil, priljubljenosti pa se jim je povečala med pandemijo covida-19. Do konca lanskega leta se je povprečno število njegovih mesečnih evropskih uporabnikov povečalo na 156 milijonov, s čimer je Shein postal ena največjih spletnih trgovskih platform v Evropi, skupaj s kitajskim AliExpressom, ki ima 193 milijonov uporabnikov, in Amazonom, ki jih ima približno 180 milijonov.