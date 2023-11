Bosanci in Hercegovci smo Evropejci, sodimo v EU

V nadaljevanju preberite:

Upokojeni profesor na sarajevski fakulteti za politične vede, akademik dr. Mirko Pejanović, je še pred upokojitvijo študentom položil na srce, naj se učijo informatiko in jezike, ker si bodo služili pokojnino in zaslužili na evropskem trgu. Ker evropski trg še ni prišel v Bosno in Hercegovino, so ljudje množično odšli tja. In vendar Pejanović verjame, da se bodo kmalu vrnili domov, na prav tako evropski trg.

Podpredsednik Akademije znanosti in umetnosti Bosne in Hercegovine (ANUBiH) in medvojni član predsedstva Bosne in Hercegovine (1992–1996) Mirko Pejanović je prejšnji teden v Ljubljani predstavil angleško izdajo svoje knjige Državnost Bosne in Hercegovine v 20. in 21. stoletju. Med govorci na dogodku so bili nekdanji hrvaški predsednik Stjepan Mesić, visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH med letoma 2009 in 2021 Valentin Inzko in nekdanji predsednik ustavnega sodišča ter član beneške komisije Sveta Evrope Ernest Petrič.