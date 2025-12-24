Božična praznovanja so se po dveh letih vrnila v Betlehem

V Betlehemu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, letos ob premirju v Gazi znova potekajo tradicionalna božična praznovanja.

V mesto na zasedenem Zahodnem bregu je danes iz Jeruzalema prispela božična procesija, ki jo je vodil najvišji predstavnik katoliške cerkve v Sveti deželi, kardinal Pierbattista Pizzaballa.

Kardinal Pierbattista Pizzaballa. FOTO: Hazem Bader/AFP

Zaradi vojne v Gazi so bila tradicionalna božična praznovanja v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu v zadnjih dveh letih precej okrnjena in umirjena, po premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki je začelo veljati 10. oktobra, pa v mestu letos znova potekajo praznovanja. Pred baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu so postavili veliko božično drevo.

FOTO: Ilia Yefimovich/AFP

V sončnem vremenu in ob zvokih glasne glasbe dud je danes popoldan v Betlehem prispela tradicionalna božična procesija, ki so jo pozdravili krščanski dostojanstveniki, vodil pa jo je kardinal Pizzaballa, ki bo nocoj daroval polnočno mašo.

Pred cerkvijo Jezusovega rojstva v Betlehemu so postavili veliko božično drevo. FOTO: Ilia Yefimovich/AFP

Izraelsko ministrstvo za turizem pričakuje, da bo Betlehem letos ob božiču obiskalo okoli 40.000 krščanskih romarjev, potem ko je število obiskovalcev v zadnjih dveh letih zaradi spopadov v Gazi močno upadlo.

FOTO: Hazem Bader/AFP

Od približno dveh milijonov prebivalcev Gaze je okoli 1000 kristjanov, medtem ko se v Izraelu za kristjane opredeljuje okoli dva odstotka od približno 10 milijonov prebivalcev. Na Zahodnem bregu pa kristjani predstavljajo okoli 1,5 odstotka od približno treh milijonov prebivalcev.