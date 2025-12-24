Božična praznovanja so se po dveh letih vrnila v Betlehem

Neomejen dostop | že od 14,99€
V Betlehemu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, letos ob premirju v Gazi znova potekajo tradicionalna božična praznovanja.
V mesto na zasedenem Zahodnem bregu je danes iz Jeruzalema prispela božična procesija, ki jo je vodil najvišji predstavnik katoliške cerkve v Sveti deželi, kardinal Pierbattista Pizzaballa.
Zaradi vojne v Gazi so bila tradicionalna božična praznovanja v Betlehemu na zasedenem Zahodnem bregu v zadnjih dveh letih precej okrnjena in umirjena, po premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, ki je začelo veljati 10. oktobra, pa v mestu letos znova potekajo praznovanja. Pred baziliko Jezusovega rojstva v Betlehemu so postavili veliko božično drevo.
V sončnem vremenu in ob zvokih glasne glasbe dud je danes popoldan v Betlehem prispela tradicionalna božična procesija, ki so jo pozdravili krščanski dostojanstveniki, vodil pa jo je kardinal Pizzaballa, ki bo nocoj daroval polnočno mašo.
Izraelsko ministrstvo za turizem pričakuje, da bo Betlehem letos ob božiču obiskalo okoli 40.000 krščanskih romarjev, potem ko je število obiskovalcev v zadnjih dveh letih zaradi spopadov v Gazi močno upadlo.
Od približno dveh milijonov prebivalcev Gaze je okoli 1000 kristjanov, medtem ko se v Izraelu za kristjane opredeljuje okoli dva odstotka od približno 10 milijonov prebivalcev. Na Zahodnem bregu pa kristjani predstavljajo okoli 1,5 odstotka od približno treh milijonov prebivalcev.
Komentarji