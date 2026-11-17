Evropski poslanec SDS Branko Grims se je pridružil skrajno desnim Patriotom. V tej skupini v evropskem parlamentu so Fidesz Viktorja Orbána, avstrijski svobodnjaki in Nacionalni zbor Marine Le Pen.

Tako ima SDS svoje evropske poslance v dveh skupinah, v desnosredinski EPP in Patriotih. EPP je julija izključila Grimsa iz svojih vrst, saj je kršil njihova notranja pravila. Med drugim je podpiral Fidesz, ki je na Madžarskem tekmec stranke Tisza, ki je del EPP.

»Skupaj bomo okrepili glas Evropejcev, ki zahtevajo spremembo smeri: zaščito meja, uspešno gospodarstvo in spoštovanje vseh narodov,« so Patrioti zapisali v dobrodošlici novemu članu. Grims bo deloval tudi kot eden od podpredsednikov njihove politične skupine.

Patrioti so s 85 poslanci tretja najmočnejša skupina v 720-članskem evropskem parlamentu.

Grims: Delimo skupne vrednote

Poslanec Grims je sporočil, da vstopil v skupino Patriotov, »ker delimo skupne vrednote: svobodo človeka, svobodo govora, pravičnost in domoljubje«. Za izjemno priznanje si šteje, da so ga soglasno izvolila za svojega podpredsednika.

V evropskem parlamentu naj nadaljeval svoje delo kot doslej. »Torej tako, da bom z vsemi svojimi močmi in znanjem prenašal vrednote svojih volivcev, njihove želje in pričakovanja v Evropo in bom torej še naprej odločen glas Slovenije v evropskem parlamentu,« je še zapisal.