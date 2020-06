Brat Georga Floyda pozval k reformi policije

Floyd se je po nagovoru v kongresu pridružil protestnikom na ulicah Washingtona. FOTO: Erin Schaff/AFP



Dovolj je dovolj

Preberite še: V Houstonu pokopali Georgea Floyda

, brat Georga Floyda , ki je prejšnji mesec v Minneapolisu umrl, potem ko mu je policistklečal na vratu, je v čustvenem nagovoru v ameriškem kongresu obsodil policijsko nasilje in zahteval korenite reforme policije. Floyd je spregovoril pred kongresom le en dan po bratovem pogrebu v teksaškem Houstonu.»Utrujen sem. Utrujen sem od bolečine, ki jo čutim tudi zdaj, predvsem pa sem utrujen od bolečine, ki me zbode vsakič, ko ubijejo temnopolto osebo brez kakršnega koli razloga,« je v solzah povedal Floyd. »Danes sem tukaj, da vas prosim, da to ustavite. Ustavite bolečino.«Njegovega brata so aretirali, potem ko je poskusil plačati s ponarejenim bankovcem od dvajset dolarjev. Philonise Floyd pa je poudaril, da si ni zaslužil takšne smrti. » Ali je življenje temnopolte osebe vredno dvajset dolarjev?’ Piše se leto 2020. Dovolj je dovolj.«Demokrati so sicer v kongresu že vložili predlog reform, s katerimi bi med drugim bilo lažje preganjati policiste zaradi zlorabe pooblastil in ki bi prepovedale policijske prijeme, ki zajemajo dušenje ali davljenje. Smrt Georga Floyda je sprožila val protestov širom po ZDA in tudi drugod po svetu. 64-letnika so po šestih dneh slovesnosti v torek pokopali v Houstonu.